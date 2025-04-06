歐盟反制關稅瞄準美科技業 執委會強調手握多張牌

市場正緊盯若歐盟無法在期限前透過談判，擺脫美國加徵的20%對等關稅，是否也會跟進對包括蘋果、Google、亞馬遜等美國科技巨頭採取行動，從而再對股市造成壓力。 （路透）

美國本周將對歐盟 與中國等對美出超經濟體加徵更高的關稅 ，在中國報復後，市場正緊盯若歐盟無法在期限前透過談判，擺脫美國加徵的20%對等關稅，是否也會跟進對包括蘋果、Google、亞馬遜 等美國科技巨頭採取行動，從而再對股市造成壓力。

美國5日起對許多國家輸美產品加徵10%關稅，海關及邊境保護局（CBP）則為在5日前裝運或運往美國的貨物提供51天寬限期，須在5月27日前運抵美國。不過美國9日起將對歐盟、中國、越南及印尼等經濟體，加徵11%-50%不等的對等關稅。

歐盟是美國最大的商品、服務及投資貿易夥伴，雙方在商品及服務的貿易大致平衡，但在計算所謂「報復性關稅」時，美國似乎只考量美國與各國之間的商品貿易逆差，並將此差距視為對美國的「關稅」，以歐盟對美國有約2,356億美元的商品順差推算，歐盟須被加徵20%關稅。

歐盟仍積極尋求透過談判獲得解方，但也將在必要時實施反制措施，包括課徵報復性關稅、對美國服務業者課稅並且瞄準美國科技巨頭。歐盟各國貿易部長7日將開會討論如何回應川普的關稅方案。歐盟執委會主席范德賴恩表示，在擬定回應措施時，歐洲「手握很多牌，從貿易、科技到我們的市場規模」，「所有工具都擺在桌上」。

Berenberg銀行首席經濟學家史密丁說，歐盟是美國企業的主要市場，尤其是服務業及科技業，「雖然歐盟現在可能不會採取重大報復措施，但若在今年中之前談判仍無結果，歐盟很可能會威脅採取行動」。他的基本預測是，歐盟可望在第2季結束前，透過談判將被加徵的關稅砍半，但科技業者仍是歐盟「可能重創美國」的一個途徑。

ING研究公司總體經濟全球主管布澤斯基表示，歐盟可能的反制措施包括對大型科技公司實施更嚴格的監管，或利用歐盟的反脅迫工具（ACI）延後核發執照給美國企業、限制競標公部門契約、限制知識產權或徹底禁止在歐盟投資。

布澤斯基說，歐盟具體目標可能包括應用程式商店、手機、雲端服務，以及資料儲存位置等其他領域。歐洲本土科技巨頭不多，因此對蘋果、Google、亞馬遜、Meta、微軟、英特爾和LinkedIn等公司的產品和服務有龐大需求。