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關稅大戰開出人道走廊 台積美國廠有望成為「全村的希望」

編譯簡國帆、記者林薏茹／即時報導
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美國價值認定基準仍是「美國製造」，並非美系廠商供貨即可獲關稅豁免，台積電美國新廠更將扮演「救世主」。（中央社）
美國價值認定基準仍是「美國製造」，並非美系廠商供貨即可獲關稅豁免，台積電美國新廠更將扮演「救世主」。（中央社）

市場昨（6）日瘋傳川普政府開啟關稅「人道走廊」，釋出豁免條款關鍵條文「9903.01.34」，銷美產品美國價值占20%以上，美國價值部份免稅，惟深究美方相關條文後，美國價值認定基準仍是「美國製造」，並非美系廠商供貨即可獲關稅豁免，台積電美國新廠更將扮演「救世主」。

市場原期盼美方「9903.01.34」豁免條款為電子業點亮關稅戰陰影下的一盞明燈，惟業界分析，若川普真的讓美系廠商供貨就可獲得關稅豁免，不會在宣布對等關稅後四天後才被台灣網民「挖到寶」並大肆流傳，知名外媒早就大舉報導。

根據白宮釋出的關鍵條文「9903.01.34」，要符合「Made in USA（美國製造）」而非「Made by USA（美國血統）」，且整機占比二成以上才能符合美國價值部份豁免關稅。

業界分析，美方確實開出豁免條件，就目前關稅衝擊台灣最嚴重的電子業來看，若要取得美方部份關稅豁免資格，由於處理器、繪圖晶片等高速運算應用晶片只要單一元件就占筆電、伺服器以及蘋果iPhone等終端裝置價值比重超過兩成，從晶片端突圍最快。

唯一的解方即透過台積電美國亞利桑納州州廠供應晶片，即台積電美國廠將是帶領科技巨頭與筆電、伺服器、蘋果鏈降低關稅衝擊要角，扮演「救世主」角色。

台積電正如火如荼加快美國亞利桑納州廠產能布建，上半年月產能可達2萬片，目標年底至少倍增至4萬片。據了解，蘋果仍為台積電美國新廠最大客戶、掌握最多產能，其次為高通，再來才是輝達等其他廠商。

法人看好，台積電美國廠產能將成「拯救全村的希望」，蘋果供應鏈可望率先解決燃眉之急，PC鏈、AI伺服器代工鏈也可望陸續降低部分衝擊。

美國川普政府5日起對全球多國全面加徵10%關稅後，美國海關及邊境保護局（CBP）發布指引表示，若有產品在美國生產含量的金額占比為至少20%，則產於美國部分將豁免10%關稅，至於9日生效、對各國課徵額外對等關稅的報關指引，將另行宣布。CBP指引是要釐清產品報關原則，並公布幾個例外情況，其一為「9903.01.34」條款，若有產品在美國生產含量金額占比至少20%，則產於美國的部分將豁免關稅，但非產自美國的內容物仍須被加徵10%關稅。

業界指出，北美自由貿易協定暫時持續有效，在其框架下的商品範圍包括電腦、筆電、手機、伺服器及AI伺服器，但前提是這些產品必須符合協定的原產地規則，若這些產品完全在北美生產或滿足特定區域價值含量要求，才能免關稅進美國。

關稅 台積電 川普

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