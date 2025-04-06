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新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

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新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

世界新聞網王若馨／即時報導
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一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)
一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)

根據一本周二要上市的新書，川普總統在總統大選勝出後，與民主黨總統候選人、前副總統賀錦麗通話，兩人交談內容出乎許多人意料。

雖然川普一向給人「嘴巴不饒人」的印象，但他與賀錦麗通話時，不僅以禮貌口吻稱許賀錦麗「強韌」，還讚美她打了一場「精彩的選戰」，這一舉動讓賀錦麗與她的幕僚感到措手不及。

善於挖掘白宮內幕的作家惠普爾（Chris Whipple）在新書《未竟之路：川普如何擊敗拜登、賀錦麗與史上最狂選戰中的各種怪事》(暫譯，Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History)中寫道，賀錦麗在選後隔天致電川普

她對川普表示：「我打電話是來承認敗選的。這是一場公平的選舉。和平交接政權非常重要，這對國家來說很關鍵。」

不過，賀錦麗當時仍忍不住酸了一下這位具爭議性的準總統，她補充了一句：「我希望你能成為全體美國人的總統。」

然而根據惠普爾的說法，川普並沒有對這句話感到冒犯或立即回擊，反而相當友善客氣，甚至稱讚了後期才投入選戰的賀錦麗。

川普說：「妳真是個狠角色，表現得非常棒。還有道格（賀錦麗的丈夫），他真是個有趣的人！我很喜歡他。」

賀錦麗的一名幕僚表示，川普當時的語氣與他在競選期間的言論截然不同，讓人感到「奇怪且彆扭」。

「我當時心想，這是什麼情況？」這位未具名的幕僚激動地說，「老實說，我的感覺是：這到底在幹嘛？他在耍花招吧。他根本就是個反社會人格。」

其實，這通敗選致電由於技術問題差點沒講成，也讓當時的場面顯得更奇怪了。

賀錦麗競選團隊幕僚長雪拉·尼克斯（Sheila Nix）和她在白宮的幕僚長洛琳·沃爾斯（Lorraine Voles），於副總統官邸安排好這通電話，但當她撥給川普時，電話卻無法與賀錦麗的手機成功合併接通。

惠普爾寫道，最後是由沃爾斯用自己的手機撥打給賀錦麗，而賀錦麗和尼克斯「把兩支手機湊在一起」，才勉強完成這次通話。

賀錦麗 川普 白宮 拜登

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