新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)

根據一本周二要上市的新書,川普 總統在總統大選勝出後,與民主黨總統候選人、前副總統賀錦麗 通話,兩人交談內容出乎許多人意料。

雖然川普一向給人「嘴巴不饒人」的印象,但他與賀錦麗通話時,不僅以禮貌口吻稱許賀錦麗「強韌」,還讚美她打了一場「精彩的選戰」,這一舉動讓賀錦麗與她的幕僚感到措手不及。

善於挖掘白宮 內幕的作家惠普爾(Chris Whipple)在新書《未竟之路:川普如何擊敗拜登 、賀錦麗與史上最狂選戰中的各種怪事》(暫譯,Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History)中寫道,賀錦麗在選後隔天致電川普

她對川普表示:「我打電話是來承認敗選的。這是一場公平的選舉。和平交接政權非常重要,這對國家來說很關鍵。」

不過,賀錦麗當時仍忍不住酸了一下這位具爭議性的準總統,她補充了一句:「我希望你能成為全體美國人的總統。」

然而根據惠普爾的說法,川普並沒有對這句話感到冒犯或立即回擊,反而相當友善客氣,甚至稱讚了後期才投入選戰的賀錦麗。

川普說:「妳真是個狠角色,表現得非常棒。還有道格(賀錦麗的丈夫),他真是個有趣的人!我很喜歡他。」

賀錦麗的一名幕僚表示,川普當時的語氣與他在競選期間的言論截然不同,讓人感到「奇怪且彆扭」。

「我當時心想,這是什麼情況?」這位未具名的幕僚激動地說,「老實說,我的感覺是:這到底在幹嘛?他在耍花招吧。他根本就是個反社會人格。」

其實,這通敗選致電由於技術問題差點沒講成,也讓當時的場面顯得更奇怪了。

賀錦麗競選團隊幕僚長雪拉·尼克斯(Sheila Nix)和她在白宮的幕僚長洛琳·沃爾斯(Lorraine Voles),於副總統官邸安排好這通電話,但當她撥給川普時,電話卻無法與賀錦麗的手機成功合併接通。

惠普爾寫道,最後是由沃爾斯用自己的手機撥打給賀錦麗,而賀錦麗和尼克斯「把兩支手機湊在一起」,才勉強完成這次通話。