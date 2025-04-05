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台海緊張使美重視盟邦 歐布萊恩看好日本先協商關稅

中央社華盛頓5日綜合外電報導
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總統情報顧問委員會成員歐布萊恩。(路透)
總統情報顧問委員會成員歐布萊恩。(路透)

美國總統川普2日宣布對許多國家課對等關稅，總統情報顧問委員會成員歐布萊恩認為日本將是談判優先對象，華府如今比以往都更看重美日同盟，部分原因在於台海周邊緊張局勢。

共同社報導，歐布萊恩（Robert O'Brien）曾在2019年至2021年擔任川普第1個美國總統任期的國家安全顧問，他於2日受訪預測，川普會在某個時間點啟動談判，尤其是跟美國的緊密盟邦，以降低緊張局勢升級風險，避免損害美國利益。

歐布萊恩接受共同社訪問表示：「我認為日本將是談判的優先對象。」他強調，華府如今比以往任何時候都更看重美日同盟的重要性，部分原因在於中國崛起以及台灣海峽周邊緊張局勢，中國軍方近日的實彈演習就證明了這一點。

歐布萊恩還說：「我們不能跟日本發生貿易戰，這對兩國都是毀滅性的。」他在華府受訪的數個小時後，川普就於白宮宣布對等關稅措施。

歐布萊恩相信川普政府知道與日本的關係非常重要，不能讓關稅引發的摩擦擴及國防和民間交流等層面。他指出，美國始終願意跟日本談判，「所以我認為與日本達成妥協的機會將非常高…我相當樂觀」。

他還提到，日本是少數有條件與川普達成協議的國家之一，因為雙方於川普的第1個總統任期曾簽署一項貿易協議，內容著重於讓美國農產品擴大進入日本市場。歐布萊恩認為在這個框架下，可以將汽車、鋼鐵等產品納入討論。

目前擔任美國總統情報顧問委員會（President's Intelligence Advisory Board）成員的歐布萊恩立場友台，曾獲頒特種大綬景星勳章。他去年在美國大選後將總統賴清德的賀函轉交川普，並稱川普收到後很高興。

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