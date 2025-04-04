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川普將簽令讓TikTok「續命」75天 ：交易已取得巨大進展

世界新聞網李芊芊／即時報導
川普總統4日表示，將簽署行政命令，允許TikTok在美國繼續運作75天。路透
川普總統4日表示，將簽署行政命令，允許TikTok在美國繼續運作75天。路透

據美聯社報導，川普總統4日（周五）表示，將簽署行政命令，允許TikTok在美國繼續運作75天，讓政府有更多時間斡旋、嘗試由美國接管這個社群媒體平台。

美國國會規定，該平台必須在1月19日之前從中國撤資，否則將以國家安全為由禁止在美國使用，但川普單方面將截止日期延長至4月5日，因為他希望通過談判達成協議，讓該平台繼續運行。

川普最近接受了一系列來自美國企業的出價，希望買下TikTok的股份，但母公司字節跳動科技（ByteDance）堅持旗下平台是非賣品。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）表示：「我的政府一直在非常努力地達成拯救TikTok的協議，我們已經取得了巨大的進展」，但稱該交易需要更多的工作，以確保所有必要的批准都已簽署，因此他要簽署一項行政命令，讓TikTok多運作 75 天。

川普在字節跳動撤資的最後期限過後延遲禁令，標誌著他第二次臨時叫停TikTok禁令。

2024年，美國國會在兩黨支持下通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA），勒令禁止TikTok等中資社群媒體平台取得美國用戶數據或操弄用戶可看內容。

如果延長期限後，TikTok的演算法仍由字節跳動掌控，則對國家安全的疑慮仍然存在。

TikTok 川普 社群媒體

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