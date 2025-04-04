WSJ分析：川普對貿易、關稅的執著源於房地產背景

川普的佛州海湖莊園。路透

華爾街日報(WSJ)3日分析，川普 總統對貿易、關稅 的執著，源於出身房地產家族事業的背景，前任競選幕僚紐恩伯格(Sam Nunberg)回憶道，第一次跟川普討論貿易時，「感覺他是在講紐約市的房地產開發」。紐恩伯格說，川普精通熟練，了解細微差別何在，也懂歷史。

前任副總統潘斯(Mike Pence)幕僚長蕭特(Marc Short)則說：「川普的說法是，美國是全世界最棒的市場，別人想進來美國市場必須付費，就像房地產交易費用一樣，美國若不收費就是傻瓜。」

川普的貿易觀，建立於身為房地產開發商初期，與財力雄厚日本 投資方打交道的經驗。川普1988年接受脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)專訪時說：「別管我們的敵人了，那些很難對話的敵人。我要求盟友必須公平繳費。

川普進一步表示：「美國讓日本進入市場，傾銷各種產品，這不叫自由貿易。如果你現在想去日本賣東西，根本不可能。我們讓科威特能賣石油，為什麼他們不把25%獲利分給我們？」

華爾街日報報導，川普不滿的貿易對象逐漸轉變，從日本、科威特、沙烏地阿拉伯轉為中國、越南、墨西哥，但川普面對於貿易問題所開立的藥方始終沒變：到美國販賣商品或獲得美國保護，都要繳費。

紐恩伯格指出，川普的貿易觀會納入保守派電視名嘴的論述，例如福斯新聞網(Fox)的道布斯(Lou Dobbs)、殷格哈姆(Laura Ingraham)以及MSNBC新聞頻道的薛爾茲(Ed Schultz)。

紐恩伯格說，川普會提及電視機價格在美國比其他國家便宜許多，並把價格差異歸咎於糟糕的貿易協定；川普認為美國勞工不只成了外包的受害者，還受到非法移民影響，討論時會舉出跟建築工會勞工談話的例子做為佐證。

報導指出，競選期間的政見主軸反映了川普的中心思想：美國勞工與家庭受到前幾任總統執政失敗的不公平傷害，縱容大量進口商品與大量移民進入美國經濟。

另外，川普用字遣詞之間經常喚起人民對美國製造業輝煌時期的記憶，去年在芝加哥接受訪問時便說，開車經過空蕩蕩且快倒塌的舊鋼鐵廠，「我們要把這些企業找回來」。

前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)說，川普非常崇拜1890年代大幅調高關稅的麥金利總統(William McKinley)，麥金利明白若不實施關稅，美國將被英國工業淹沒。

川普第一任期針對中國、日本、南韓、加拿大、墨西哥提高關稅，這些國家後來都做出讓步，與美國達成新的貿易協定，但卸任時卻覺得任務尚未完成。川普日前在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)對盟友透露，第一次執政時被當時白宮經濟顧問柯恩(Gary Cohn)、國務卿提勒森(Rex Tillerson)等幕僚勸阻，沒能推出規模更大的關稅措施。

報導指出，目前川普團隊裡也有對關稅持懷疑態度的幕僚，但與第一任狀況不同的是，這些幕僚並不會力勸川普打消念頭。川普曾對支持者說，現在可以在不受干擾的情況下，自由自在做決策。