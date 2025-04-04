商務部長：美國正試圖把晶片製造業從台灣奪回來

商務部長盧特尼克表示，川普的戰略是提高國內工廠的生產能力，包含讓半導體製造業回流。路透

在美國總統川普 宣布各國全面課徵對等關稅 的隔天，商務部 長盧特尼克表示，川普的戰略是提高國內工廠的生產能力，包含把半導體製造從台灣奪回來。

盧特尼克3日在CNBC的「Squawk Box」節目受訪時表示，儘管半導體並未納入這次的對等關稅範圍，但川普仍在思考美國如何重新在晶片製造領域立足。

他說：「川普將深入研議這些措施，將在之後推出，看要如何讓那些半導體製造回流。」「我們遲早必須保護自己。美國必須具備自我保護的能力。」

盧特尼克也質疑為何美國的電子產品「主要是在台灣製造」，「過去是在這裡打造的。我們的政策導致台灣帶走一切」。

盧特尼克說：「我們都手握自己喜愛的iPhone，為什麼這些得在台灣和中國製造？為何沒辦法在美國以機器人技術來生產，你知道川普說了什麼嗎？這些都要在美國製造。」

川普曾在去年競選期間說，台灣因奪走美國晶片製造業而變富有。根據半導體產業協會（SIA）的資料，全球最先進的微晶片有92%都在台灣生產。

盧特尼克也盯上各國實施的增值稅（VAT）或消費稅。他說，這些國家藉此支持他們國內的鋼鐵或汽車產業，「如果他們回過頭向自家鋼鐵公司出售相當便宜的能源，那他們的鋼鐵公司會摧毀我們的鋼鐵公司，讓我們經營不下去。接著，所有鋼鐵就會到別的地方（生產），而我們就沒辦法在戰爭中自我防衛」。

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