欠缺忠誠悖離外交政策 川普大炒國安會官員

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller，左）和首席副國安顧問黃之瀚（Alex Wong，右）。美聯社

美國媒體報導，美國總統川普 2日與極右翼人士會面後，開除至少6位白宮 國安會官員，涉及「Signal洩密門」的國安顧問沃茲與副國安顧問黃之瀚雖不在名單中，但兩人仍可能近期內去職。

紐約時報（New York Times）引述知情官員說法報導，川普（Donald Trump）2日宣布對等關稅前，在橢圓辦公室與極右翼人士盧默（Laura Loomer）等人舉行會議，副總統范斯（JD Vance）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）及多位內閣官員出席，盧默提出多名不忠誠者名單，至少有6位國安會官員會後被炒魷魚。

國安會資深科技主任費特（David Feith）、資深情報主任華爾希（Brian Walsh）與負責國會事務的布德里（Thomas Boodry）名列去職名單，3人分為沃茲（Mike Waltz）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）的人馬。

華爾街 日報（Wall Street Journal）引述多名不具名人士的談話，4位國安會官員當晚被炒，2位在本周日必須離開。

有線電視新聞網（CNN）指出，首席副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）暫時沒有被炒，他曾被盧默公開質疑對川普欠缺忠誠，從來不屬於核心陣營。因獲沃茲力保繼續留任，不過也可能去職。

川普政府近期因誤把「大西洋雜誌」總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）加進國安高層官員討論作戰計畫群組，引發洩密風波，組群的沃茲成為輿論攻擊箭靶，兩黨都有要求他下台的聲音。華爾街日報引述多名不具名白宮官員談話指出，川普仍對沃茲感到不滿，還是有可能在幾周內離任。

盧默為極右翼理論者，親近川普，曾公開懷疑911事件為內部策動，反對共和黨內的新保守主義（Neocon）。她認為多位白宮幕僚過於鷹派，喜好對外派兵征戰，違背川普以美國優先為中心的外交政策。