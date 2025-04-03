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范斯承認關稅可能帶來短期痛苦 但堅稱美國需要重大改變

世界新聞網王若馨／即時報導
副總統范斯。(路透)
副總統范斯。(路透)

副總統范斯(JD Vance)3日表示，對於川普政府大規模推行關稅可能給美國人帶來的短期痛苦，他不會「避而不談」，但堅稱美國需要「重大改變」。

在川普總統2日宣布關稅政策引發全球市場震盪後，范斯3日上午接受福斯新聞頻道「福斯與朋友們」節目採訪表示：「我們不能繼續走拜登的全球主義道路，我們在承平時期背負的債務和赤字已達2兆美元。我們的製造業正在消失。」

他說，「這對美國人來說是行不通的。我們必須帶領這個國家走向不同的方向。」

他接著說：「沒錯，這是一個巨大的變革。我不會對此避而不談，但我們需要做出重大的改變。」

范斯也對靠薪水度日的月光族預警，情況不太可能在一夜之間好轉，但他堅稱必須收拾拜登政府留下的爛攤子。

范斯對記者說：「你知道我的成長背景，我家也是眼巴巴等著下一份薪水來支付生活費用…我們知道人們正在苦苦掙扎，我們正在盡可能快速地努力解決剩下的問題，但這不會馬上立竿見影。」

他說：「我們真的相信，如果我們推行正確的放鬆管制，推行那些降低能源成本的政策，人們會在他們的錢包裡看到回報。外國不能再利用我們，人們會因此受益。這意謂他們的工作將更加有保障。」

川普總統2日宣布對180多國銷美商品廣課關稅，對銷美商品課徵的全面性10%基準關稅於美東時間4月5日零時開徵，而針對特定國家的更高額關稅則於美東時間4月9日零時開徵。

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