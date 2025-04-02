我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普宣布關稅、威州佛州2場選舉看川普未來

印大教授王曉峰被失蹤 ？律師：夫婦安全無虞

紐時：川普「解放日」關稅 動搖與盟友關係支柱

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）2月13日在白宮簽署加徵關稅的行政命令。美聯社
美國總統川普（左）2月13日在白宮簽署加徵關稅的行政命令。美聯社

美國總統川普表明最新關稅對象將涵蓋盟友。紐約時報分析，川普對日本、南韓等貿易逆差盟國，已從揚言撤離駐軍轉而要求實際代價；關稅可能不是談判工具，而是華府期望的永久稅收來源。從較悲觀角度看，新一波關稅可能動搖美國與同盟關係的重要支柱。

紐時1日分析，耐人尋味的是，川普政府並未給出解放日關稅的成本效益分析，包括關稅稅收比起對美國核心同盟關係的傷害，究竟孰重孰輕。

從一個角度看，解放日關稅延伸自川普就職演說裡的目標之一，即美國將對外國課關稅來使其人民富有。美國商務部長盧特尼克聲稱，關稅將減少赤字、平衡政府預算，「讓依靠我國經濟生活的人付錢，減輕我們負擔」。

但另一方面，在跨大西洋、跨太平洋和美加同盟關係上，防務關係、貿易相互依存性及80年多來在各區域培養的連結是三個密不可分的支柱。川普曾揚言不排除拋棄北約盟邦，還稱歐盟成立是為了搞砸美國，更說想兼併加拿大、格陵蘭，已引發各方反彈。如今，實施新關稅很可能踢開最後一根支柱（貿易依存）。

對關稅對象可能集結反制，川普也透露擔心跡象。他3月27日才在半夜發文說，若歐盟和加拿大合作要傷害美國經濟，將對兩者施加遠大於目前規畫的關稅。 

中國3月30日也稱，其商務部長已和日、韓同意共同應對川普舉措。南韓聲明，該說法是誇大三國間對新供應鏈的討論，但中國顯然希望留下一種印象，即華府若不和其盟友合作，中國可以。

紐時並指，值得注意的是，川普的國安官員還顯得泰然自若。美國國務卿魯比歐3日將出席一場聚焦俄烏戰爭的北約會議，也就是「解放日」隔天，勢必得應對其他與會外長不滿。多國外長私下主張，美國尋求與俄羅斯關係正常化是根本性錯誤，還企圖束縛他國經濟。

結果是，北約國家不時開會討論若俄烏停火，可否在美方缺席下籌組維和或觀察員部隊赴烏，也討論英國、法國的核保護傘能否擴及其他北約國家，畢竟美國可能不再可靠。紐時說，這種對美國信任的侵蝕，在川普兩個半月回任前還似乎幾難想像。

美國前國防官員、華府智庫美國企業研究所外交與國防政策主任謝克說，北約能存續並繁榮，是因為有由安全承諾支持的貿易關係和共同價值，「川普總統覺得，當我們需要友軍從事攸關美國安全的行動時，誰會幫我們？鑒於當前美國政府舉止，若再發生一場911，又有誰會同情美國人？」

關稅 川普 北約

上一則

川普稱馬斯克數周內離開政府效率部 特斯拉由跌轉漲

延伸閱讀

克魯曼看川普「解放日」關稅：2大矛盾 貿易戰無可避免

克魯曼看川普「解放日」關稅：2大矛盾 貿易戰無可避免
川普對等關稅前夕 傳北京限制中企對美直接投資

川普對等關稅前夕 傳北京限制中企對美直接投資
憂美國課高關稅 日媒：日進口美製家電是談判籌碼

憂美國課高關稅 日媒：日進口美製家電是談判籌碼
川普對等關稅在即 法國：歐盟4月底前公布應對措施

川普對等關稅在即 法國：歐盟4月底前公布應對措施

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00
海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)。美聯社

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

2025-03-28 10:08

超人氣

更多 >
養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪
章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人
日本餐廳貼出「外語能力」長條圖 兩語言0%網喊幽默

日本餐廳貼出「外語能力」長條圖 兩語言0%網喊幽默