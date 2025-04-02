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美國政府警告歐洲企業遵守川普反DEI規定

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普1月23日在白宮橢圓辦公室舉起有關加密幣的已簽字行政命令。資料照片。路透
美國總統川普1月23日在白宮橢圓辦公室舉起有關加密幣的已簽字行政命令。資料照片。路透

美國川普政府日前致函一些大型歐洲企業，警告他們要遵守美國政府中止多元、平等、共融（DEI）措施的行政命令。華盛頓郵報報導，此舉引發了憤怒，國務院1日則試圖緩解海外的憂慮。

根據此前新聞，這封信由美國駐巴黎使館及美國駐歐盟其他地區的使館寄出，信中提到，只要是美國政府的供應商或服務商，即適用於川普簽署的禁止DEI行政命令，同時附上一份問卷，要求這些企業證明自身的合規情況，似乎暗示川普政府在打擊迪士尼等美國媒體巨頭的DEI舉措後，目前正將其反DEI行動擴及海外企業。

華郵引述法國官員與媒體報導指出，美國駐巴黎使館寄出的信函最先刊登在費加洛報上，並經美法官員證實，最少也寄給了比利時、義大利和西班牙的公司，但在法國引發最強烈反應。

主管男女平等和反歧視事務的部長級代表貝爾熱將該函稱為「一種強加苛刻協定的企圖」，以及「顯然是一種干涉的形式」。貝爾熱說，法國法律「高於任何」使館發出的「最後通牒」，歐洲也不是一個「零星」出售的大陸。

美國駐巴黎使館發言人裴瑞茲告訴解放報，這封信寄給了所有供應該使館服務和產品的公司，涉及「數十家」企業。他說，「這適用於全世界，即使不是所有大使館都在同時寄出」。

美國國務院發言人布魯斯3月31日告訴記者，相關公司正接獲要求，「自我驗證」他們同意，旨在遵守川普的行政命令，限制與政府有業務往來公司的DEI政策。

美國國務院1日發表聲明稱，國際供應商正接到要求，僅需遵守「適用的」法律規定；對於大多數在海外營運的外籍企業來說，這些規定幾乎不需要做什麼，無非相當於「一份額外的文書作業」。國務院還表示，正在審查所有美國使館簽訂的合約和補助。

此前新聞引述2位消息人士說法報導，根據初步的法律評估，美方這項舉措在境外可能無法付諸執行，因此部分企業高層及其顧問決定暫時不回覆。

國務院 川普 義大利

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