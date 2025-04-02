前白宮國家經濟顧問：川普關稅減稅對高低收入影響不同

前白宮國家經濟顧問布蘭納德(Lael Brainard)2日投書華盛頓郵報指出，川普政府採「震撼與威懾」(shock-and-awe)路線的經濟政策，對收入高低民眾造成不同影響。圖為示意圖，非文中當事人。(美聯社)

前任聯邦準備理事會(Federal Reserve)副主席、前白宮國家經濟顧問布蘭納德(Lael Brainard)2日投書華盛頓郵報指出，川普 政府採「震撼與威懾」(shock-and-awe)路線的經濟政策，對收入高低民眾造成不同影響；年收入超過64萬6000元、高居收入排行榜前端1%的民眾，因為減稅政策延長每年省稅4萬3000多元，計算關稅 衝擊等於每年收入淨增加3萬5630元，位於收入排行榜最末段20%的民眾，每年收入淨減少1670元。

目前擔任喬治城大學(Georgetown University)普薩羅斯金融市場與政策中心(Psaros Center for Financial Markets and Policy)研究員的布蘭納德在文中寫道，川普經濟政策已造成股市動盪，投資人擔心經濟衰退，消費者憂慮通膨惡化，政府官員則說，為了爭取更多利益，承受某些痛苦是必要的。布蘭納德指出：「問題在於，痛苦誰來承擔，利益由誰獲得？」

他指出，川普以極端手段祭出關稅引起全球注意，共和黨官員說關稅能幫減稅包裹政策平衡預算，不過美國消費者明白接下來荷包負擔會因為關稅而變沉重，最近幾項消費者信心調查已經反映民眾對高物價的不安。

布蘭納德指出，可以確定的是，普遍提高關稅意味著美國勞工家庭將面臨更多痛苦，變貴的不是某些官員口中所說的「廉價小玩意」(cheap baubles)，而是生活基本必需品；蛋價高漲已對美國消費者造成壓力，接下來墨西哥進口蔬菜、水果由於關稅緣故，民眾買菜預算又將進一步壓縮。

他表示，面對不公平貿易時，關稅做為巧妙且有針對目標的運作，堪稱一大重要利器，但普遍關稅卻將傷害已受不了高物價的家庭，甚至可能導致經濟成長趨緩，失業率攀升，物價更加飆漲。

布蘭納德分析，川普減稅政策延長讓年收入位於排行榜頂端1%的民眾每年省稅4萬3000元，但政府在未來10年則損失稅收超過1兆。為了幫高收入族群減稅，共和黨在眾院提議刪減白卡(Medicaid)與糧食補助1兆，某些民眾將因此失去健保 。失去健保與食物補助之後，中低收入家庭每年將損失430元至1130元，位於收入排行榜中間區段的中產階級家庭，每年收入淨增加則約350元，與排行榜最頂端富人相比，微乎其微。

他表示，上述數字還不包括關稅帶來的影響，一旦關稅政策上路後，排行榜最前端1%民眾每年收入淨增加剩下3萬5630元，第二高20%區段民眾年收入淨增加3610元，但排行榜中段家庭每年收入淨變成減少550元，位於收入排行榜最末段20%民眾每年收入淨減少1670元，倒數第二個20%區段的民眾每年收入淨減少1030元。