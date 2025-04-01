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美準參聯主席：將檢視台灣需求 使台維持足夠自衛力

中央社華盛頓1日專電
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聯邦參議院軍事委員會上午舉行凱恩（John D. Caine）出任參謀首長聯席會議主席（CJCS）的人事聽證會。美聯社
聯邦參議院軍事委員會上午舉行凱恩（John D. Caine）出任參謀首長聯席會議主席（CJCS）的人事聽證會。美聯社

美國準參謀首長聯席會議主席凱恩今天表示，兩岸實力嚴重失衡，他將檢視台灣需求並提出建議。美國是否應轉向戰略清晰方面，凱恩重申川普政策，即讓台灣維持足夠的自衛能力，反對任何一方片面改變現狀。

聯邦參議院軍事委員會上午舉行凱恩（John D. Caine）出任參謀首長聯席會議主席（CJCS）的人事聽證會，凱恩於事先提交長達89頁、多達293題的書面答詢中，提出上述回應。

參議員關切美國如何維繫現有聯盟與夥伴關係，凱恩說，如果他的人事案過關，印太司令部（INDOPACOM）將以更全面的方式調整戰略規畫及優先事項來落實美日聯盟現代化，並透過澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）對部署及協同作戰能力（interoperability）進行投資，及擴大聯合關鍵彈藥生產及維護作業。

他也將持續支持美國當前的努力，使台灣能夠保持足夠的自我防衛能力。

台海軍事平衡及台灣在防禦能力方面是否進行適當投資方面，凱恩指出，台海兩岸的實力嚴重失衡。正如美國國防部年度中國軍力報告所示，中國繼續推進軍事能力現代化，並投資先進武器系統。

他說，解放軍能夠透過在台灣附近及整個區域進行行動及演習來投射力量。相比之下，台灣的軍隊雖然有所成長，但規模要小得多，且缺乏許多類似能力。

凱恩承諾，將與國防部長及印太司令部司令密切合作，檢視台灣實力及需求並提出建議。

對於美國是否應明確表態，將對中國對台灣使用武力的任何行為作出軍事回應，以此作為嚇阻手段。凱恩指出，他的重點是落實總統川普目前的政策，即反對任何一方片面改變現狀，並讓台灣保持足夠的自衛能力。

凱恩也提到，中國對美國在印太區域利益所構成的威脅是真實存在的，且日益嚴重。美國需要與盟國和夥伴合作，阻止中國在印太區域的侵略。不幸的是，在這個關鍵時刻，美國缺乏必要的回應能力或敏捷度來嚇阻對手。

他在回應對中國威脅的評估時指出，中國解放軍在軍事方面取得重大進展，包括調整軍事結構、部署現代本土系統、做好戰備準備以及強化聯合作戰能力。

凱恩表示，從數量上看，中國擁有全球規模最大的海軍，擁有超過370艘艦艇和潛艦，當中140多艘是主要水面作戰艦艇。

凱恩表示，中國在空軍方面正迅速推進對戰機及無人機系統的現代化和本土化。過去20年來，解放軍火箭軍及極音速飛彈技術取得巨大進展，許多飛彈計畫可與其他國際頂級生產商相抗衡。但解放軍在指揮能力、長程後勤、城市戰等方面仍有不足，也明顯缺乏現代戰爭經驗。

F-16戰機飛行員出身的退役將領凱恩，將先晉升為四星上將，之後須通過聯邦參議院可能令人筋疲力盡的批准程序，才能出任參謀首長聯席會議主席，這是美國當前法定的最高級別軍職。

凱恩的軍旅生涯和以往邁向總統首席軍事顧問之路的將領截然不同；先前擔任此職位的各軍種將領，出任前都曾領導作戰司令部或某個軍種的經驗。

凱恩退役前並未升到這麼高的位階。川普2月在真實社群無預警開除時任參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.），宣布提名凱恩時提到，凱恩「在升遷方面被瞌睡喬拜登（Sleepy Joe Biden）跳過」，「但這種事不會再發生」！

解放軍 川普 國防部

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