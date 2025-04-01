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盟邦會買川普稱「等級較低」6代戰機？前空軍部長懷疑

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普3月21日在白宮橢圓辦公室發表講話，同時展示第六代戰機F-47的的圖像。資料照片。路透
美國總統川普3月21日在白宮橢圓辦公室發表講話，同時展示第六代戰機F-47的的圖像。資料照片。路透

美國總統川普3月21日宣布，波音公司獲得美國第6代戰機F-47的合約，並且將在自己任內投產與成立機隊，未來不排除將等級較低的F-47賣給盟友。不過，前總統拜登任內的空軍部長肯達爾（Frank Kendall）表示，他懷疑美國盟友會想要能力較差的出口版F-47，原因是預計成本高昂，以及擔心美國對長期聯盟的承諾。

商業內幕31日報導，1月卸任的肯達爾日前作客Defense & Aerospace Report的Air Power播客時表示，F-47的價格有可能高達每架1.8億美元，約是F-35戰機的兩倍，可能讓盟邦打消念頭。

肯達爾說，「如果我們的任何夥伴準備為一款新飛機支付這種單位成本，我會感到非常驚訝」。

肯達爾還表示，川普政府對加拿大和歐洲數十個國等長期盟友的態度，有可能導致一些國家質疑，進一步投資F-47戰機等非常昂貴美國武器系統是否明智，「當然，現在的另一個因素在於，我們對盟友採取的態度正推動許多國家重新考慮他們的合作和承諾的程度，以及對美國裝備來源的依賴」。

川普宣布F-47由波音得標時提到，美國未來可能會將等級較低的F-47戰機售予盟友，可能會比原版差10%，理由是今天的盟邦將來可能不是盟邦。肯達爾則說，「我們基本上擁有傳統上非常親密的盟友，我們與他們分享一些自家最好的能力，因為我們非常信任他們」，但「本屆政府似乎沒有採取這種觀點」。

川普當時還表示，F-47將配備隱匿技術，且搭載數架無人機，即協同戰鬥飛行器（Collaborative Combat Aircraft，CCA），但肯達爾認為，外界對於這些無人機將如何與未來的載人戰鬥機協同運作仍存有疑問。

肯達爾告訴播客主持人，「在這個時候，沒有完全依賴無人飛機的準備與信心，對吧？我傾向於分享這個觀點」，但他也表示，美國現在急需升級空軍。

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