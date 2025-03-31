「解放日」即將來臨 川普可能採取關稅措施一覽

美國總統川普。路透

美國總統川普 誓言在4月2日的其所謂「解放日」宣布大規模關稅 計畫，主要將針對與美國存在持續貿易逆差的國家採取行動。以下是法新社列舉川普當天或日後可能祭出的關稅措施。

●已生效關稅

川普2月初首次提出警告，宣布對來自加拿大和墨西哥的商品徵收高達25%關稅，同時要求他們採取更多措施，以阻止非法移民和毒品芬太尼的走私。

之後他將上述關稅措施推遲至3月，並向汽車產業提供部分救濟措施，但4月2日後這些豁免措施將何去何從，情況仍不明朗。

與此同時，川普對全球第2大經濟體中國商品徵收20%額外關稅，理由是中國涉嫌在芬太尼等毒品供應鏈中扮演重要角色。

川普也在3月12日對銷美鋼鐵和鋁徵收25%關稅；針對進口車的關稅將於美東時間4月3日開始課徵。

川普還宣布將對直接或間接購買委內瑞拉石油和天然氣國家的輸美商品課徵25%關稅，最早可能在4月2日實施。

●分析師預期

川普尚未詳細說明對等關稅措施的規模，該措施旨在糾正貿易失衡和被視為不公平的做法。這些措施可能影響約15%的美國貿易夥伴，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱這些國家為「骯髒15國」。

分析師預計，「骯髒15國」可能與美國貿易代表署（USTR）徵求意見以識別不公平貿易行為時提到的經濟體重疊。

目前對美國有顯著貿易逆差的國家和地區包括中國、歐洲聯盟、墨西哥、越南、台灣、日本、韓國和加拿大。

白宮曾指出，川普的對等關稅措施將考慮合作夥伴對美國商品徵收的關稅，以及增值稅或數位服務稅等其他因素。

川普也可能在「解放日」（Liberation Day）公布更多針對特定產業的關稅，先前他曾揚言計劃針對藥品、半導體和木材徵收關稅。

●他國的報復

美國貿易夥伴正設法反制川普的關稅措施。

中國迅速對美國大豆等農產品徵收10%至15%的報復性關稅；歐盟 也準備對美國鋼鋁課徵關稅。

歐盟揚言自4月起分階段向價值約280億美元的美國商品徵收關稅，受影響產品包括波本威士忌、摩托車等。

但歐盟關稅開徵時間已延遲到4月中旬，以利進行更多對話。同時，川普警告將對歐洲葡萄酒和烈酒徵收200%關稅，此舉讓外國生產商和美國企業同感擔憂。

最近，歐洲主要經濟體敦促歐盟對川普的汽車關稅採取堅決回應。

加拿大已對價值約600億加幣的美國商品徵收關稅，主要包括鋼鋁產品以及電腦等。墨西哥則要等到4月初才會做出全面回應。

●其他貿易調查

川普的貿易舉措可能會延續到「解放日」之後，他已下令針對進口木材和銅進行新的調查。調查結果可能做為進一步指控的依據。

川普尋求「重振」美國造船業之際，USTR也正調查中國在海事和物流領域的做法。

今年2月，USTR研判須採取措施以應對北京的政策，因此提議對進入美國港口的中國製船隻徵收高達150萬美元的入港費用。

●「美國優先」行動

根據川普就職首日簽署的「美國優先貿易政策」（America First Trade Policy），一系列報告也將於4月1日出爐。這可能引發更多貿易行動。

報告可能包括針對美中第一階段貿易協議的調查結果。該協議標誌了川普首個總統任期內華府與北京不斷升級關稅戰的停火。

川普的命令還要求提出出口管制建議，以確保美國的技術優勢，並對美墨加貿易協定進行調查。

他還下令有關當局，針對與中國永久正常貿易關係的相關計畫進行審查。