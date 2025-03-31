依賴H1B簽證 矽谷外籍人才擔心移民身分遭川普政府鎖定

亞馬遜(Amazon)2024年申請通過的H1B簽證名額最高。路透

華盛頓郵報31日報導，高技能外籍人才向來被視為美國創新的重要棟樑，許多科技公司創辦人、執行長或軟體工程師都是移民 ，但H1B簽證前途未卜，讓矽谷科技界移民社區人心惶惶，擔心川普 政府移民政策緊縮讓生活與工作被打亂。

報導指出，現在科技公司紛紛告訴持有工作簽證 的員工不要出境，否則恐怕回不來。法律事務所則警告說，高技術人才簽證申請遭打回票的機率可能升高，如同川普第一任期間的狀況一樣。川普政府推動取消出生公民權，則讓持有工作簽證的外籍人才擔心未來如果在美國生下的兒女，恐怕淪為無國籍(stateless)。

專門為舊金山地區科技產業客戶提供企業移民服務的葛斯契爾法律公司(Goeschl Law Corp)首席律師葛斯契爾(Malcolm Goeschl)說：「我們現在看到的是很多擔心跟恐慌。」他說，川普政府出手越來越重，「不知道接下來會有什麼狀況」。

智庫機構「美國政策全國基金會」(National Foundation for American Policy)2018年研究報告指出，市值超過10億的美國初創公司當中，逾半數創辦人或共同創辦人是移民。微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、優步(Uber)、 輝達(Nvidia)執行長都是移民。專家表示，刪減科技人才的簽證將重創美國在全球舞台與中國在人工智慧(AI)等科技領域一較高下的能力。

科技顧問機構「明燈全球戰略」(Beacon Global Strategies)副總裁考希克(Divyansh Kaushik)說：「我們科技界生態圈的優點就是，可以從世界各地聘請到最頂尖、最傑出的人才。」

美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)每年開放6萬5000個H1B簽證名額，申請人數最多來自印度，其次分別來自中國、加拿大。

2024年9月結束的會計年度裡，美國大型科技公司當中，亞馬遜(Amazon)申請通過的1萬4764個H1B簽證名額最高，谷歌有5369個名額、Meta有4847個名額、微軟4725個名額、蘋果公司(Apple)3880個名額，特斯拉(Tesla)也雇用1767名H1B簽證員工。

H1B簽證在川普陣營內部引發意見分歧，科技圈出身的企業領袖與主張全面縮減移民的鷹派人士對於高技術人才應該開放或減少，立場相反。特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)2024年12月在X平台發文寫道，頂尖優秀且超級努力工作的工程師在美國實在太少，「如果你的團隊想贏得冠軍，肯定必須從其他地方招兵買馬」。不過，前任南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)等共和黨人士則反駁說，美國應該對教育做出更多投資，培養美國出生的科技人才。

梅羅創投公司(Menlo Ventures)投資專家達斯(Deedy Das)說，從統計數據來看，川普政府雖然口頭上說一些話，實際上對於高技術移民並不友善。他說，H1B簽證計畫遭到合理質疑，例如某些資訊科技(IT)顧問公司遭控簽證詐騙，最後可能導致整個簽證計畫遭到註銷。

川普第一任執政期間，高技術人才工作簽證申請駁回比例上升到15%，如今法律事務所紛紛提出警告，相同狀況可能再度出現。