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砲轟普亭 川普：對普亭批澤倫斯基可信度感到惱火

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砲轟普亭 川普：對普亭批澤倫斯基可信度感到惱火

編譯羅方妤／即時報導
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川普總統(右)與俄羅斯總統普亭。(路透資料照)
川普總統(右)與俄羅斯總統普亭。(路透資料照)

美國總統川普30日清晨接受NBC新聞電話訪問時表示，他對於俄羅斯總統普亭批評烏克蘭總統澤倫斯基領導層的可信度感到「非常憤怒」且「惱火」，並說這些言論「沒有走在正確的方向上」。英國天空新聞指出，川普罕見批評普亭，討論結束烏克蘭戰爭的過程中，他一般給予普亭正面評價。

俄國媒體28日報導，普亭27日建議，未來應該將烏克蘭交給國際組成的臨時政府暫時管理，直至重新舉行大選，並簽署停火協議為止。

川普在30日凌晨與NBC新聞的通話中表示：「如果俄國和我無法達成協議，以停止烏克蘭流血事件，而且如果我認為這是俄羅斯的錯—雖然也有可能不是他們的錯—但如果我認為無法達成協議是俄國的錯，我會對所有從俄國出口的石油徵收二級關稅（secondary tariffs）。也就是說，如果你從俄國購買石油，就無法在美國做生意。所有石油將徵收25%的關稅，所有石油將徵收25至50個百分點的關稅。」

川普指出，如果沒有達成停火協議，將在一個月內對俄國徵收關稅。川普表示，普亭知道他很生氣，但指出「自己和普亭關係很好」，並稱「若普亭做正確的事，他的憤怒很快會消散」。

川普說，他和普亭計畫本周再度通話。

美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室宣布向進口汽車徵收關稅。法新社
美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室宣布向進口汽車徵收關稅。法新社

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