砲轟普亭 川普：對普亭批澤倫斯基可信度感到惱火

川普總統(右)與俄羅斯總統普亭。(路透資料照)

美國總統川普 30日清晨接受NBC新聞電話訪問時表示，他對於俄羅斯總統普亭 批評烏克蘭總統澤倫斯基領導層的可信度感到「非常憤怒」且「惱火」，並說這些言論「沒有走在正確的方向上」。英國天空新聞指出，川普罕見批評普亭，討論結束烏克蘭戰爭的過程中，他一般給予普亭正面評價。

俄國 媒體28日報導，普亭27日建議，未來應該將烏克蘭交給國際組成的臨時政府暫時管理，直至重新舉行大選，並簽署停火協議為止。

川普在30日凌晨與NBC新聞的通話中表示：「如果俄國和我無法達成協議，以停止烏克蘭流血事件，而且如果我認為這是俄羅斯的錯—雖然也有可能不是他們的錯—但如果我認為無法達成協議是俄國的錯，我會對所有從俄國出口的石油徵收二級關稅（secondary tariffs）。也就是說，如果你從俄國購買石油，就無法在美國做生意。所有石油將徵收25%的關稅，所有石油將徵收25至50個百分點的關稅。」

川普指出，如果沒有達成停火協議，將在一個月內對俄國徵收關稅。川普表示，普亭知道他很生氣，但指出「自己和普亭關係很好」，並稱「若普亭做正確的事，他的憤怒很快會消散」。

川普說，他和普亭計畫本周再度通話。 美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室宣布向進口汽車徵收關稅。法新社

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