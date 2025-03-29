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華府聯邦法官下臨時禁制令 阻川普解散消費者金融保護局

編譯俞仲慈／即時報導
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反對解散消費者金融保護局(CFPB)的示威者在大樓外抗議。(路透資料照)
反對解散消費者金融保護局(CFPB)的示威者在大樓外抗議。(路透資料照)

代表1000多名員工的國家財政雇員工會(National Treasury Employees Union)上月9日針對川普政府解散消費者金融保護局(CFPB)提告，聯邦法官28日發布臨時禁制令，禁止解散CFPB，暫時保住上千員工生計。

美聯社報導，華府地區聯邦法官傑克森(Amy Berman Jackson)發布臨時禁制令表示：「如果不阻止被告，他們將有機會在法律作出同意他們的裁決前，提前解散CFPB，誠如被告證人提出的警告，造成的損害恐難以彌補。」

在長達112頁的裁決書中，傑克森一開頭引用川普團隊解散CFPB的發言，包括億萬富翁馬斯克(Elon Musk)在X標註「CFPB RIP」；白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長伏特(Russell Vought)也主張：「CFPB長期以來一直被當成弱勢行業與個人覺醒的武器」；川普更直接了當表明：「我們需要擺脫CFPB，此事至關重要。」

傑克森說：「總之，法院不能坐視不管，否則CFPB將在30天內被徹底解散，時間遠遠早於官司落幕前。」

原告律師古普塔(Deepak Gupta)也重申臨時禁制令的重要性：「CFPB係由國會授權，為保護國人金融安全而成立的機構，這項裁決除了捍衛憲法三權分立，同時保住重要職務。」

政府律師則指控原告企圖將CFPB置於「司法管轄的接管」(judicially managed receivership)，交由法院監督日常運作實屬違法。

本月10日舉行的聽證會上，CFPB首席營運長馬丁內斯(Adam Martinez)指出，自2月1日川普開除前局長喬普拉 (Rohit Chopra)以來，CFPB隨即進入「逐步解散模式」，由川普任命的臨時局長下令停止所有業務，取消1億元合約並解雇70名員工。

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