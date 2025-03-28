非美國公民能不能抗議？是否受憲法第一修正案保護？

哥倫比亞大學(Columbia University)研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)。路透

國際學生因為支持巴勒斯坦或哈瑪斯組織(Hamas)而遭逮捕並註銷簽證、綠卡的案例陸續傳出，華盛頓郵報28日報導，移民法律與憲法第一修正案之間界線如何畫分，長期以來屬於灰色地帶，定義模糊導致濫權產生。

哥倫比亞大學(Columbia University)研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)、喬治城大學研究員(Georgetown University)蘇里(Badar Khan Suri)、塔夫茨大學(Tufts University)博士生奧茲圖爾克(Rumeysa Ozturk)都是合法入境美國，現在都面臨驅逐。國務卿魯比歐(Marco Rubio)27日證實，川普 政府加強打擊非法移民 ，至少300名國際學生簽證 已遭註銷。

民權團體指出，用來指控國際學生的理由缺乏法律根據薄弱，還有違憲之嫌，第一修正案對言論、示威、出版觀點的自由保護，不分是否具備公民身分。不過，專家表示，長久以來，法院對於驅逐出境向來給予行政部門龐大的裁量權，川普政府現在就是遊走於這個灰色地帶。

非公民在美國是否擁有第一修正案保障權利？

法律學者普遍同意，第一修正案保護的言論自由、宗教自由、和平示威自由、正當法律程序(due process)權利對美國國界內所有人適用，不是只有公民。根據最高法院1953年判決，外國人一旦合法入境美國居留，在美國國界裡就享有憲法保障的所有權利。

不過，在移民法律裡，政府則有龐大裁量權可以決定是否拘留或驅逐出境，最高法院裁決出現不同訊息。

「個人權利和表達基金會」(Foundation for Individual Rights and Expression，FIRE)政府事務部法律總顧問柯沃德(Tyler Coward)說，紅色恐慌(Red Scare)時期，非公民參與共產黨政治而遭驅逐出境，最高法院認同政府作法，但最高法院在其他案例的判決中，則主張非公民擁有言論自由權。

政府是否可以因為政治言論註銷簽證或綠卡？

報導分析，政府不能僅以言論做為註銷簽證或綠卡的理由，但魯比歐則主張1952年「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)賦予國務卿驅逐非公民的權限，只要有「合理理由」研判當事人可能「對美國外交政策造成嚴重的負面影響」。

柯沃德說，從川普政府論述來看，政府幾乎掌握無限權力，「這點應該足以讓所有美國人擔心」。他舉例說：「美國與中國進行關稅談判時，非公民如果批評中國政府，是否因此遭到驅逐？我想說的是，政府聲稱掌握的權力，真的過於廣泛。」

參加示威抗議而遭拘留的非公民有哪些權利？

史丹福大學(Stanford University)教授阿沙德(Asad L. Asad)2019年在研究報告指出，非公民在移民法院擁有的法律保障，遠不如公民在刑事法院享有的保障，舉例來說，非公民可以在沒有搜索令的情況下遭到拘捕，不保證可以獲得公設辯護人。

阿沙德指出，三權分力分立架構下，移民法官是行政部門的行政法官(administrative judges)，並不是司法系統的法官，移民法官裁決若與司法部長目標不符，就會遭到撤換。

非公民還是有聯繫律師的權利，有權保持緘默，也有權利拒絕搜查、要求交保、對驅逐令提出上訴。非公民同樣有權享有正當法律程序。

過去也有類似的掃蕩行動嗎？差別為何？

麥卡錫時代，與共產主義有關的非公民遭到驅逐。2011年911恐怖攻擊事件後，沒有犯罪證據的穆斯林移民遭到監視、拘留甚至驅逐。川普第一任期有數名巴勒斯坦學生遭到拒絕入境。報導指出，現在與以往最大不同在於，政府掃蕩行動規模擴大、速度加快，示威抗議直接上綱到危害國家安全。

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