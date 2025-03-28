我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI將取代多數工作？比爾蓋茲：「1優勢」成人類最後堡壘

曼谷30層大樓震塌 泰防長：已知3死90人失蹤

彭博爆美政府尋求控制烏克蘭2領域重大投資 把歐洲踢出局

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為烏克蘭基洛夫格勒州的一個礦場。(歐新社)
圖為烏克蘭基洛夫格勒州的一個礦場。(歐新社)

彭博資訊28日報導，美國政府正力圖控制烏克蘭未來所有重要的基礎設施和礦產投資，從而可能對基輔其他盟友的任何作用行使否決權，破壞烏克蘭加入歐盟的努力。

根據彭博獲取的一份文件草案顯示，川普政府要求根據與烏克蘭修訂後的夥伴關係協議，對所有基礎設施和自然資源案的投資享有「優先要約權」（right of first offer）。

若烏克蘭接受，夥伴關係協議將賦予美國巨大權力，控制烏克蘭投資案，包括公路和鐵路、港口、礦場、石油和天然氣，以及重要礦產開採。這將代表美國對烏克蘭的經濟影響力空前擴展。

根據該協議，美國將獲得特別重建投資基金的利潤優先索取權。最重要的是，該文件指出，美國將2022年2月烏克蘭戰爭全面爆發以來向烏克蘭提供的「物質和財政利益」，視為美國對該基金的貢獻。

報導指出，基輔政府必須將所有新的自然資源和基礎設施案收益的50%投入該基金。草案規定，美國有權獲得全部利潤和4%的年回報率，直到收回投資為止。

雙方仍在繼續討論中，最終草案可能包括對條款的修訂。一名知情人士透露，烏克蘭很可能在本周做出回應，提出修改意見。

烏克蘭總統澤倫斯基27日在巴黎與歐洲領導人參加峰會時說，需要「詳細研究」美國提出的協議，稱雖然現在說已經達成協議為時過早，但烏方支持與美國合作，不想發出任何一個可能促使美國停止援助烏克蘭的信號。

對此，美國財政部發言人表示，仍致力於迅速達成協議，確保烏克蘭和俄羅斯兩國持久和平。

美國國家安全委員會發言人指出，礦產協議為烏克蘭提供與美國建立持久經濟關係的機會，是長期安全與和平的基礎，將加強兩國關係且受益於雙方。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

烏克蘭 石油 澤倫斯基

上一則

美CES主辦單位指控南韓反托辣斯太針對美企 會成對等關稅目標？

下一則

軟銀孫正義擬加碼投資1兆美元 在全美廣建AI工業園區

延伸閱讀

批俄羅斯「戰爭欲望」 馬克宏：歐駐烏克蘭部隊可回擊

批俄羅斯「戰爭欲望」 馬克宏：歐駐烏克蘭部隊可回擊
普亭提議在烏克蘭建立臨時政府 願與北韓多國合作推動停戰

普亭提議在烏克蘭建立臨時政府 願與北韓多國合作推動停戰
澤倫斯基籲美國與盟邦：堅定不移反制俄羅斯

澤倫斯基籲美國與盟邦：堅定不移反制俄羅斯
烏克蘭武裝部隊司令：俄軍加強準備試圖攻蘇米州

烏克蘭武裝部隊司令：俄軍加強準備試圖攻蘇米州

熱門新聞

川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」
每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力

每天煩惱吃什麼？一周備餐8訣竅 省時省力