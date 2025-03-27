美墨邊境變得較安靜 2月份CBP逮捕人數較一年前少9成

美墨邊境。路透

新聞周刊(Newsweek)27日報導，川普總統上台後推出鐵腕政策，美墨邊境 變得較為安靜，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)今年2月查緝8347名非法入境者，較2024年2月份14多萬逮捕人數，減少94.1%。不過，官員指出，美墨邊境還沒有完全鞏固。

海關與邊境保護局亞利桑納州土桑(Tucson)區段巡邏組長麥克葛芬(Sean McGoffin)受訪時說，眼前還有許多工作要做，「我們不希望任何事物跨越邊境，毒品、武器、現金等等都不行」。他表示，有時候在查緝行動裡會遇到各式各樣奇特物品，例如古巴雪茄，「真實狀況是，只要一顆毒品就能害死人，邊境目前仍有毒品走私問題」。

麥克葛芬說，犯罪組織不會因為新規上路就停止賺錢，而是會另謀出路，毒品走私是犯罪集團的生意，人口走私也是。他說：「我們必須保持高度警覺，為可能遇到的任何狀況預做準備，因為犯罪集團將改變他們做生意的方式。」

報導指出，遭逮捕偷渡客 人數大幅減少，原因包括俗稱2019年推出的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols，MPP)今年1月恢復實施。

非營利團體「人道邊界」(Humane Borders)土桑地區義工瓊斯(Brad Jones)則說，闖關難度提高，可能導致某些走線客絕望之際尋求更危險的偷渡管道，例如挑選更險峻的路線，甘冒受傷或喪命風險。

麥克葛芬表示，俗稱「土狼」(coyotes)的人口販運份子以及單打獨鬥的「孤狼」(lone wolves)，持續在美驀邊境尋找能夠闖關的破口。他說，「土狼」與「孤狼」或許跟犯罪集團沒有直接關係，但還是對犯罪集團運作發揮助力，而且向犯罪集團成員收錢。麥克葛芬說，目前能做的因應之道，就是盡可能起訴所有落網者。

以積極手段加強邊境管控、擴大打擊非法移民 ，德州儼然已成最佳指標，加州相形之下較不積極。

加州州長紐森(Gavin Newsom)承諾將配合聯邦政府遏止人口走私，但表示對於尋求庇護的外籍人士會予以公平對待。