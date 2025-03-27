我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

法院文件揭密 司法部高層施壓撤銷亞當斯案

美國恐成「法西斯獨裁政權」耶魯學者轉赴加拿大任教

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室就汽車關稅和其他主題發表講話。歐新社
美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室就汽車關稅和其他主題發表講話。歐新社

衛報26日報導，耶魯大學一位研究法西斯主義的教授將離開美國，轉赴加拿大一所大學任教，原因是他擔心，美國目前的政治氛圍恐讓國家成為「法西斯獨裁政權」。

耶魯大學哲學教授史丹利（Jason Stanley）曾在2018年出版著作《法西斯主義如何運作：我們和他們的政治》（How Fascism Works: The Politics of Us and Them），已接受聘書到加拿大多倫多大學任教。他告訴哲學專業網站「Daily Nous」，他決定「在一個未傾向法西斯獨裁政權的國家養育孩子」。

根據此前新聞，川普政府不滿哥倫比亞大學處理反以色列風氣和抗議活動的方式，取消4億美元研究經費和其他補助款項。美國教育部長麥克曼（Linda McMahon）23日表示，哥大同意實施川普政府要求的一系列政策變化後，在恢復聯邦經費上「走在正確的軌道上」。

史丹利在採訪中表示，哥大最近的舉動觸動他接受多倫多大學邀請，「當我看到哥大徹底屈服，我看到這樣的語彙，好吧，我們將在幕後工作，因為我們不會成為目標。這整個思維方式預設了一些大學將成為目標，而你不想成為這些大學之一，這只是一個失敗的戰略」。

史丹利補充指出，「你們只需要團結起來，並表示攻擊一所大學就是攻擊所有大學。也許你們會輸掉這場仗，但如果在戰鬥前就放棄，你們肯定會輸掉這場仗」。

史丹利說，「哥大正是這樣的一個警告，我變得非常擔心，因為其他大學沒有足夠強烈的反應支持哥大。我看到耶魯努力不成為目標。正如我所說，這是一個失敗的戰略」。

史丹利並不擔心自己在耶魯大學繼續學術研究的能力，但針對大學的更廣泛氛圍發揮了作用。他讚揚耶魯大學其他教職人員挺身對抗自身專業受到的攻擊，並表示希望可以留下來，與他們一起戰鬥，卻也質疑，「但是，如果你不是美國公民，你怎麼能大聲說出來？如果你不是美國公民，就不能大聲說出來，那他們何時會找上美國公民？這不可避免」。

耶魯大學 哥大 美國公民

上一則

加國與歐盟若反制 川普揚言徵收「遠大於」目前的關稅

延伸閱讀

重磅快評／原盼美國幫拉雪橇 川普卻要整個格陵蘭

重磅快評／原盼美國幫拉雪橇 川普卻要整個格陵蘭
川普調高汽車關稅 分析師：馬自達、GM可能虧損 豐田少賺30%

川普調高汽車關稅 分析師：馬自達、GM可能虧損 豐田少賺30%
川普課徵25%汽車關稅 擴及關鍵零件4/2上路

川普課徵25%汽車關稅 擴及關鍵零件4/2上路
TikTok賣美國 川普就願意對中國降關稅

TikTok賣美國 川普就願意對中國降關稅

熱門新聞

川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。美聯社

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

2025-03-25 10:27
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47

超人氣

更多 >
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠

不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠