美國恐成「法西斯獨裁政權」耶魯學者轉赴加拿大任教

衛報26日報導,耶魯大學 一位研究法西斯主義的教授將離開美國,轉赴加拿大一所大學任教,原因是他擔心,美國目前的政治氛圍恐讓國家成為「法西斯獨裁政權」。

耶魯大學哲學教授史丹利(Jason Stanley)曾在2018年出版著作《法西斯主義如何運作:我們和他們的政治》(How Fascism Works: The Politics of Us and Them),已接受聘書到加拿大多倫多大學任教。他告訴哲學專業網站「Daily Nous」,他決定「在一個未傾向法西斯獨裁政權的國家養育孩子」。

根據此前新聞,川普政府不滿哥倫比亞大學處理反以色列風氣和抗議活動的方式,取消4億美元研究經費和其他補助款項。美國教育部長麥克曼(Linda McMahon)23日表示,哥大 同意實施川普政府要求的一系列政策變化後,在恢復聯邦經費上「走在正確的軌道上」。

史丹利在採訪中表示,哥大最近的舉動觸動他接受多倫多大學邀請,「當我看到哥大徹底屈服,我看到這樣的語彙,好吧,我們將在幕後工作,因為我們不會成為目標。這整個思維方式預設了一些大學將成為目標,而你不想成為這些大學之一,這只是一個失敗的戰略」。

史丹利補充指出,「你們只需要團結起來,並表示攻擊一所大學就是攻擊所有大學。也許你們會輸掉這場仗,但如果在戰鬥前就放棄,你們肯定會輸掉這場仗」。

史丹利說,「哥大正是這樣的一個警告,我變得非常擔心,因為其他大學沒有足夠強烈的反應支持哥大。我看到耶魯努力不成為目標。正如我所說,這是一個失敗的戰略」。

史丹利並不擔心自己在耶魯大學繼續學術研究的能力,但針對大學的更廣泛氛圍發揮了作用。他讚揚耶魯大學其他教職人員挺身對抗自身專業受到的攻擊,並表示希望可以留下來,與他們一起戰鬥,卻也質疑,「但是,如果你不是美國公民 ,你怎麼能大聲說出來?如果你不是美國公民,就不能大聲說出來,那他們何時會找上美國公民?這不可避免」。