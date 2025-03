法官禁制令阻川普施政 眾院議長：國會可撤掉法院

聯邦眾議院議長強生(Mike Johnson)。路透

白宮抨擊一些「激進」法官阻撓總統川普的施政議程,聯邦眾議院議長強生(Mike Johnson)今天警告說,國會可以對司法機構行使權力,包括裁撤整個的聯邦地區法院。

眾院 共和黨領袖強生告訴媒體說,法官發布大量全國性禁制令來阻礙總統川普的計畫措施,這是「危險趨勢」的一環。

路透報導,強生在每周例行記者會上說:「當法官自認為可以出手阻撓總統正在做的事、可以阻止美國人民投票 想做的事時,這就違反了三權分立制度。」

他說,眾院司法委員會打算在下周舉行聽證會,「以凸顯(法官)這些濫權行為」,並且在最近推動立法,以阻止聯邦地區法院法官發布全國性禁制令來阻止政策。

他說:「我們確實有權制衡聯邦法院…如你所知,我們可以撤銷整個的地區法院。我們有權掌控資金、制衡法院及所有其他事情。在迫切時機採取萬不得已的手段,國會將採取行動。」

近年來,美國法官頻繁發布全國性禁制令,阻止了兩黨總統所通過的政策。

而眾院所通過任何削減法官禁制令的立法,送至聯邦參院 時,能闖關成功的機會很小,因為在參院若要通過這些議案,須得民主黨議員的投票支持。

強森後來向媒體澄清說,他的言論並不是威脅,而是為了「表明我們(國會)擁有廣泛權力來制衡法院」。

聯邦參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)告訴媒體說:「光想到(他說要)取消法院經費,就覺得生氣」。

美國法院行政管理局(Administrative Office of the U.S. Courts)對此拒絕置評。