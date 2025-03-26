我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

「大西洋月刊」公布川普國安高層群聊更多內容

法官禁制令阻川普施政 眾院議長：國會可撤掉法院

中央社華盛頓25日綜合外電報導
聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。路透
聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）。路透

白宮抨擊一些「激進」法官阻撓總統川普的施政議程，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天警告說，國會可以對司法機構行使權力，包括裁撤整個的聯邦地區法院。

眾院共和黨領袖強生告訴媒體說，法官發布大量全國性禁制令來阻礙總統川普的計畫措施，這是「危險趨勢」的一環。

路透報導，強生在每周例行記者會上說：「當法官自認為可以出手阻撓總統正在做的事、可以阻止美國人民投票想做的事時，這就違反了三權分立制度。」

他說，眾院司法委員會打算在下周舉行聽證會，「以凸顯（法官）這些濫權行為」，並且在最近推動立法，以阻止聯邦地區法院法官發布全國性禁制令來阻止政策。

他說：「我們確實有權制衡聯邦法院…如你所知，我們可以撤銷整個的地區法院。我們有權掌控資金、制衡法院及所有其他事情。在迫切時機採取萬不得已的手段，國會將採取行動。」

近年來，美國法官頻繁發布全國性禁制令，阻止了兩黨總統所通過的政策。

而眾院所通過任何削減法官禁制令的立法，送至聯邦參院時，能闖關成功的機會很小，因為在參院若要通過這些議案，須得民主黨議員的投票支持。

強森後來向媒體澄清說，他的言論並不是威脅，而是為了「表明我們（國會）擁有廣泛權力來制衡法院」。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴媒體說：「光想到（他說要）取消法院經費，就覺得生氣」。

美國法院行政管理局（Administrative Office of the U.S. Courts）對此拒絕置評。

眾院 投票 參院

上一則

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

延伸閱讀

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
川普簽令選舉改革 選民登記須出示公民證件

川普簽令選舉改革 選民登記須出示公民證件
MLB／大谷翔平要去白宮了 川普邀冠軍隊伍道奇作客

MLB／大谷翔平要去白宮了 川普邀冠軍隊伍道奇作客
全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

熱門新聞

川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。美聯社

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

2025-03-25 10:27
近4300萬美國人背負的聯邦學貸由教育部主管。（路透）

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

2025-03-21 08:47
（美聯社）

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

2025-03-20 12:12

超人氣

更多 >
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查
婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為
連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單

連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單