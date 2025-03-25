加拿大人拒絕到美國旅遊以示抗議 美國恐損20億收入

反對加拿大變成美國第51州的民眾舉牌抗議。歐新社

住在安大略的34歲資深軟體研發師特瑞里柏(Craig Treulieb)原本打算今年5月跟妻子到亞利桑納州旅遊，花了3500元買機票、租車、訂旅館及Airbnb住宿，為期兩周行程打算不計價錢盡情享受美食與風景。不過，前加拿大 總理杜魯多 (Justin Trudeau)向加國企業主管證實川普 總統認真考慮併吞加拿大的消息傳出，特瑞里柏隔天便取消行程，損失旅館訂金約500元，改成留在卑詩省旅遊。

特瑞里柏說，對於要去美國花錢感到「不自在」。

住在溫哥華的40歲美術老師派特爾(Krunal Patel)計畫今年10月跟7名友人到拉斯維加斯旅遊，但一名加拿大女演員被美國拘捕的消息傳出之後，決定改往其他地點旅遊，最後敲定目的地為西班牙。

派特爾說：「我們在想，萬一回程有什麼資料不對，是不是會被關進拘留中心？我們覺得不放心。」

華爾街日報(WSJ)24日報導，川普總統發動關稅戰並要加拿大成為美國「第51州」的論述引起加拿大民眾抗議，不再到美國旅遊，今年2月加拿大遊客入境數量降低，這波杯葛行動恐將衝擊美國各地經濟，美國旅遊協會(U.S. Travel Association)指出，如果加拿大遊客減少10%，美國損失收入就可能有20億，波及1萬4000個就業機會。

報導指出，入境美國的國際遊客當中，加拿大長久以來名列第一，但現在加拿大遊客為了對美國表達不滿，紛紛改赴墨西哥、加勒比海地區或西班牙旅遊。

數據機構Statistics Canada統計顯示，今年2月加拿大人搭乘飛機到美國旅遊比一年前減少13%，透過陸路到美國旅遊也減少約23%。

白宮發言人凱利(Anna Kelly)說，如果加拿大變成美國第51州，加拿大人變成美國公民，就不必再為國際旅遊的諸多不便所煩惱。