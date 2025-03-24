被拉進群意外收到戰爭情報 大西洋月刊總編：不敢置信

國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）。美聯社

大西洋月刊（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）24日發表了一篇近3500字的報導，內容是戈德堡意外加入了一個聊天群組，而群組內透露了美國本月15日對葉門叛軍「青年運動」的攻擊計劃。

據Variety報導，戈德堡在文章中寫道：「我覺得這不可能是真的，直到炸彈開始落下。」

根據戈德堡的報導，他在聊天軟體Signal上收到一名自稱沃茲（Michael Waltz）的使用者的連線請求。

戈德堡說，他假定這個「沃茲」是指川普的白宮 國家安全顧問沃茲，卻並不敢假設這個用戶真的是沃茲本人。

報導寫道，沃茲將戈德堡加入了一個名為「青年運動小組」（或稱為主委會）的群組，其中的聯絡人大部分都像是川普政府的國家安全領導人，包括國防部 長赫塞斯 （Pete Hegseth）、副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國家情報主任加巴德（Tulsi Gabbard）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。

戈德堡表示，美國3月15日在葉門的轟炸行動被公開之前約兩個小時，赫塞斯在群組內發布了戰爭計劃的簡訊，其中包括「有關武器包裝、目標和時間的精確資訊」。

戈德堡寫道：「我從未見過這樣的違規行為。」並且說雖然國家安全官員在Signal上溝通並不少見，但該應用程式主要用於會議規劃和其他後勤事務，而非針對未決軍事行動進行詳細且高度機密的討論，而記者加入到此類討論中更是聞所未聞。