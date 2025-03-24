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川普擬擴大審查綠卡申請者社媒帳號 挨批

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川普擬擴大審查綠卡申請者社媒帳號 挨批扼殺言論自由

中央社華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普政府建議，針對已在美國合法居留的綠卡申請者社群媒體帳號進行審查。美聯社
美國總統川普政府建議，針對已在美國合法居留的綠卡申請者社群媒體帳號進行審查。美聯社

美國總統川普政府建議，針對已在美國合法居留的綠卡申請者社群媒體帳號進行審查。此舉挨批妨礙言論自由，但當局堅稱這對「加強身分驗證、檢驗及國安審查」是必要之舉。

英國「獨立報」（The Independent）報導，根據現行規定，居住在國外的美國簽證申請人須向美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS）通報社群媒體帳號名稱，但川普（Donald Trump）的提案將把這項政策擴及至已合法居留美國、正申請永久居留權或尋求庇護的人。

USCIS指出，為「加強身分驗證、檢驗及國安審查」，審查社群媒體帳號確有其必要性。

USCIS正蒐集民眾對這項提案的回饋意見，截止日期為5月5日。目前多數回饋意見都強烈反對這項措施。

1名匿名人士評論：「美國正走向專制。現任政府不喜歡的任何事情都是壞事。純粹的意識形態意味徹底毀滅。此舉將違反（美國憲法）第一修正案。」

另一則評論寫道，此舉將「對言論自由造成寒蟬效應。對政府審查網路言論的擔憂，無異將扼殺言論自由。對於來自不同政治形勢國家的人，這尤其令人憂心，他們可能擔心自己的網路活動遭到誤解。」

在現有的143則評論中，有29則提及侵犯言論自由。還有人寫下：「這項政策將侵蝕讓美國成為自由燈塔的基本價值，包括言論自由、隱私權和人權。」

社群媒體 川普 綠卡

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