川普驅逐委內瑞拉黑幫 親屬抗議：被騙至薩爾瓦多

被川普政府送往薩爾瓦多監獄的委內瑞拉移民的親屬舉行抗議集會，要求釋放他們的家人。(歐新社)

被美國川普 政府送往薩爾瓦多監獄的委內瑞拉移民 的親屬22日舉行抗議集會，要求釋放他們的家人；另有家屬聲稱，這些移民「被騙」、誤以為是遣返 回委內瑞拉。

法新社報導，美國總統川普援引一項逾200年歷史的戰時法律，將據稱是委內瑞拉幫派成員逐出美國，200多名委內瑞拉人16日被美國遣送至薩爾瓦多戒備森嚴的監獄和勞改營。

此決定在華府引發一場法律僵局，一名法官試圖阻止遣返班機，而在委內瑞拉則激起家屬的憤怒。

川普政府主張，這238人是委國暴力黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，或者至少是非法進入美國的移民。

但委國的親屬聲稱，被遣送至薩爾瓦多的許多人未經審判、並非罪犯，有些人甚至是在被欺騙的情況下自首。

被遣返者羅德里格斯（Kenlyn Rodriguez）的祖母哥魯莫圖（Gladys Coromoto Rojas）質疑道：「為什麼這麼多人說他們會回到委內瑞拉，結果如今卻在薩爾瓦多？」

她在巴基西梅托（Barquisimeto）街頭進行抗議時告訴法新社：「他們是被騙的。」

現年36歲的羅哈斯（Maikel Rojas Olivera）的家人解釋說，他曾與他們聯繫，告訴家人他將於22日回到委內瑞拉，結果卻被送至薩爾瓦多。

羅哈斯去年10月被美國移民暨海關執法局（ICE）拘留。他最初被關在加州一個拘留中心，直到3月7日才被轉移至德州，並被送至薩爾瓦多。

他的家人說：「我們要求把所有那些無辜的孩子，從薩爾瓦多帶回他們的國家。」

約80人參加此次抗議行動，其中包括這些移民的親戚和鄰居。

委內瑞拉政府將委國移民被拘留在薩爾瓦多稱為綁架，並宣布聘請律師事務所處理他們的回國事宜。

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