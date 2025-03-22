調數千幹員抓非法移民 民主黨：其他犯罪沒人管

聯邦機構數以千計執法官員被徵調去擔任移民執法新工作，執行移民法、嚴打非法移民。圖為執法人員在馬里蘭州洛克維爾逮捕一名菲律賓裔無證移民。(路透)

在川普 總統誓言驅逐數以百萬計「外國犯罪分子」的同時，聯邦機構數千名執法官員被徵去擔任移民執法新工作；原本用來追捕販毒、打擊恐怖主義、性虐待和詐欺等犯罪領域的資源，轉去執行移民法、嚴打非法移民 。

路透報導，川普總統正大力「重組」聯邦執法部門，堪稱2001年九一一 恐怖攻擊以來的最重大轉變。批評人士認為，打擊犯罪資源重新分配後，美國變得「比較不安全」；但川普政府辯稱非法移民是國家安全威脅。

曾在共和黨和民主黨政府任職的前國土安全部官員布朗(Theresa Cardinal Brown) 說：「我沒見過聯邦政府資源如此廣泛地用於移民執法。」

路透採訪了數十位現任和前任聯邦探員、律師和其他聯邦官員，指當前情況與九一一攻擊事件的結果如出一轍；當時國會成立國土安全部，召集其他機構16萬9000名聯邦雇員，將聯邦調查局(FBI)的重點重新放在打擊恐怖主義。

川普對驅逐移民的強硬態度，讓美國本已嚴重的黨派分歧加劇。聯邦參院民主黨黨鞭德賓(Dick Durbin)稱此為「資源浪費和誤導性的資源轉移」，探員和官員不再負責打擊企業詐欺、恐怖主義、兒童性剝削和其他犯罪，「讓美國變得不那麼安全」。

司法部副部長白朗奇(Todd Blanche)否認聯邦執法部門的變化阻礙其他重要刑事調查；他說：「總統認為過去幾年發生的事確實是一場入侵，所以我們試圖採取補救措施。」

熟悉政府運作官員表示，川普就職以來，美國菸酒槍械管理局(ATF)約2500名探員，約有八成承擔至少部分移民執法任務，搜尋住在美國的非法移民。負責打擊販毒集團的美國緝毒局(DEF)約有1萬名人力，已將約四分之一工作轉移到移民行動。

國務院2500名安全局探員通常負責保護外交官、鏟除簽證和護照詐欺行為，也被授權協助「調查逮捕任何非法住在美國的外國人」。