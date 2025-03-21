我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只想陪她長大

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

川普剛移交學貸管理職責 小企業管理局宣布將裁員逾4成

新華社華盛頓3月21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

美國小企業管理局(SBA)21日宣布機構「重組」計畫，將裁減約43%的員工，削減「非必要」崗位，並恢復到新冠疫情前的人員配置水平。

小企業管理局在一份聲明中說，該機構將通過自願辭職、疫情期間及其他臨時任命到期，以及有限數量的裁員等方式，從約6500名現有員工中削減約2700個職位。該機構預計，到2026財年（2025年10月1日至2026年9月30日），裁減員工的舉措將為聯邦政府節省超過4.35億美元。

聲明說，該機構的貸款擔保和災難援助項目，以及退伍軍人業務等面向公眾的「核心服務」將不會受到影響。

該機構還批評拜登政府對小企業管理局進行的「廣泛且高成本的擴張」。聲明說，自疫情以來，該機構的規模幾乎翻了一倍，部分原因是支持一系列新的項目，如綠色貸款計畫，以及多元化、公平與包容主題活動。這些帶有黨派色彩的議程導致了該機構服務和財務狀況惡化。此外，疫情期間的一些援助項目出現欺詐問題，未能及時處理。

就在該機構宣布大幅裁員的同一天，美國總統川普在白宮宣布，小企業管理局將接管學生貸款管理工作，這項職責將立即從教育部移交。川普20日簽署行政令，要求教育部長麥克曼採取一切必要措施推動關閉教育部，將教育管理權歸還各州。

疫情 貸款 教育部

上一則

川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球

下一則

專家之眼╱解讀美國喉舌媒體收攤政治意涵

延伸閱讀

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯
川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球

川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球
川普要對歐洲酒類加稅 舊金山灣區香檳銷量大爆發

川普要對歐洲酒類加稅 舊金山灣區香檳銷量大爆發
波音獲第6代戰機合約 川普：任內生產F-47可載無人機

波音獲第6代戰機合約 川普：任內生產F-47可載無人機

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
川普政府正在考量針對包括俄羅斯、北韓在內的多達43國家的旅行禁令，限制這些國家的公民獲得簽證來美。圖為國際旅客抵達華盛頓杜勒斯國際機場。(路透)

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

2025-03-16 02:30
260多名隸屬於黑幫的移民從美國載至薩爾瓦多監獄。(擷自X@nayibbukele)

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

2025-03-16 15:12

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因
故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局
都自助結帳了還被要小費 他更氣的是理由很瞎

都自助結帳了還被要小費 他更氣的是理由很瞎
炒高麗菜別加水 老饕揭4秘訣：輕鬆復刻鼎泰豐

炒高麗菜別加水 老饕揭4秘訣：輕鬆復刻鼎泰豐
美中若因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境

美中若因台海開戰 美學者：恐陷同時打4場戰爭困境