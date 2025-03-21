川普剛移交學貸管理職責 小企業管理局宣布將裁員逾4成

示意圖。（取自123RF）

美國小企業管理局(SBA)21日宣布機構「重組」計畫，將裁減約43%的員工，削減「非必要」崗位，並恢復到新冠疫情 前的人員配置水平。

小企業管理局在一份聲明中說，該機構將通過自願辭職、疫情期間及其他臨時任命到期，以及有限數量的裁員等方式，從約6500名現有員工中削減約2700個職位。該機構預計，到2026財年（2025年10月1日至2026年9月30日），裁減員工的舉措將為聯邦政府節省超過4.35億美元。

聲明說，該機構的貸款 擔保和災難援助項目，以及退伍軍人業務等面向公眾的「核心服務」將不會受到影響。

該機構還批評拜登政府對小企業管理局進行的「廣泛且高成本的擴張」。聲明說，自疫情以來，該機構的規模幾乎翻了一倍，部分原因是支持一系列新的項目，如綠色貸款計畫，以及多元化、公平與包容主題活動。這些帶有黨派色彩的議程導致了該機構服務和財務狀況惡化。此外，疫情期間的一些援助項目出現欺詐問題，未能及時處理。

就在該機構宣布大幅裁員的同一天，美國總統川普在白宮宣布，小企業管理局將接管學生貸款管理工作，這項職責將立即從教育部 移交。川普20日簽署行政令，要求教育部長麥克曼採取一切必要措施推動關閉教育部，將教育管理權歸還各州。