溫麟衍：奧茲是眼前掌理紅藍卡、白卡的最佳人選

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲川普 總統提名掌理聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services,CMS),巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學臨床副教授溫麟衍(Leana Wen)20日在華盛頓郵報專欄指出,對照國家衛生研究院(National Institutes of Health,NIH)、食品及藥物管理局(FDA)新任首長,對於管理紅籃卡、白卡 計話來說,奧茲可能是眼前最佳人選。

奧茲任命聽證會上周在參議院財政委員會(Senate Finance Committee)展開,溫麟衍表示,還沒有看聽證會轉播時,不知道如何看待奧茲掌管聯邦醫療服務中心,奧茲擁有出身名校傲人學術背景,40歲不到就出任哥倫比亞大學(Columbia University)心胸外科教授,在電視節目宣傳具有爭議的療法卻引起軒然大波,還被指控逃漏聯邦醫療保險 稅以及社會安全稅。

她表示,聆聽聽證會答詢之後,則對奧茲「印象深刻」,奧茲頂尖聰明,溝通能力強,對於如何利用紅籃卡(Medicare)計畫與白卡( Medicaid)計畫做為槓桿改革醫療系統,有著清晰明確的願景。

溫麟衍指出,川普政府刪減社會安全網計畫勢在必行,刪減計畫主其事者如果是一位設想周到的臨床醫師,對於後續影響已有因應對策,至少讓人覺得安心。

溫麟衍表示,兩黨都認為美國醫療制度破損,奧茲對於如何解決問題提出多項創新但務實的構想,奧斯與食藥局局長馬卡里(Marty Makary)一樣高度支持科技解決方案,包括運用人工智慧(AI)減少醫護人員文書作業負擔、擴大遠距醫療(telemedicine)以因應醫護人手不足。她說,奧茲提議可望獲得兩黨一致支持,減輕養老院、偏鄉地區醫院人手不足以及其他問題。