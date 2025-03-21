我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

英希斯洛機場變電箱失火致斷電 交通大亂旅客抱怨

溫麟衍：奧茲是眼前掌理紅藍卡、白卡的最佳人選

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)任命聽證會上周在參議院財政委員會展開。路透
電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)任命聽證會上周在參議院財政委員會展開。路透

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲川普總統提名掌理聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)，巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學臨床副教授溫麟衍(Leana Wen)20日在華盛頓郵報專欄指出，對照國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)、食品及藥物管理局(FDA)新任首長，對於管理紅籃卡、白卡計話來說，奧茲可能是眼前最佳人選。

奧茲任命聽證會上周在參議院財政委員會(Senate Finance Committee)展開，溫麟衍表示，還沒有看聽證會轉播時，不知道如何看待奧茲掌管聯邦醫療服務中心，奧茲擁有出身名校傲人學術背景，40歲不到就出任哥倫比亞大學(Columbia University)心胸外科教授，在電視節目宣傳具有爭議的療法卻引起軒然大波，還被指控逃漏聯邦醫療保險稅以及社會安全稅。

她表示，聆聽聽證會答詢之後，則對奧茲「印象深刻」，奧茲頂尖聰明，溝通能力強，對於如何利用紅籃卡(Medicare)計畫與白卡( Medicaid)計畫做為槓桿改革醫療系統，有著清晰明確的願景。

溫麟衍指出，川普政府刪減社會安全網計畫勢在必行，刪減計畫主其事者如果是一位設想周到的臨床醫師，對於後續影響已有因應對策，至少讓人覺得安心。

溫麟衍表示，兩黨都認為美國醫療制度破損，奧茲對於如何解決問題提出多項創新但務實的構想，奧斯與食藥局局長馬卡里(Marty Makary)一樣高度支持科技解決方案，包括運用人工智慧(AI)減少醫護人員文書作業負擔、擴大遠距醫療(telemedicine)以因應醫護人手不足。她說，奧茲提議可望獲得兩黨一致支持，減輕養老院、偏鄉地區醫院人手不足以及其他問題。

她說，申請病患給付的保險公司事先授權(prior authorizations)手續是長久存在於醫療系統的長久煩惱，科技運用有助於減輕問題，奧茲在聽證會說將把需要事先授權的項目從1萬5000項刪到只剩1000項，並且提高事先授權的處理效率，「這是醫師與病患都樂見的好消息」。

巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學臨床副教授溫麟衍(Leana Wen)。美...
巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學臨床副教授溫麟衍(Leana Wen)。美聯社

聯邦醫療保險 白卡 川普

上一則

川普與大學爭鬥 恐改變「一個世代」美國文化

延伸閱讀

醫藥／加入紅藍卡 應避免6個錯誤

醫藥／加入紅藍卡 應避免6個錯誤
馬斯克喊查福利支出 白宮：不砍社安金、紅藍卡、白卡

馬斯克喊查福利支出 白宮：不砍社安金、紅藍卡、白卡
國會預算處：預算要達標 須砍白卡、紅藍卡經費

國會預算處：預算要達標 須砍白卡、紅藍卡經費
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

2025-03-14 09:03
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
USPS下個月將裁員1萬人。（歐新社）

USPS下月裁員1萬人 會影響郵遞服務嗎？

2025-03-14 08:51

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因
還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期

還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手