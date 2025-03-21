溫麟衍：奧茲是眼前掌理紅藍卡、白卡的最佳人選

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)任命聽證會上周在參議院財政委員會展開。路透

電視節目「奧茲醫師秀」(Dr. Oz Show)前任主持人奧茲(Mehmet Oz)獲川普 總統提名掌理聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)，巴爾的摩市前任衛生局長、喬治華盛頓大學臨床副教授溫麟衍(Leana Wen)20日在華盛頓郵報專欄指出，對照國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)、食品及藥物管理局(FDA)新任首長，對於管理紅籃卡、白卡 計話來說，奧茲可能是眼前最佳人選。

奧茲任命聽證會上周在參議院財政委員會(Senate Finance Committee)展開，溫麟衍表示，還沒有看聽證會轉播時，不知道如何看待奧茲掌管聯邦醫療服務中心，奧茲擁有出身名校傲人學術背景，40歲不到就出任哥倫比亞大學(Columbia University)心胸外科教授，在電視節目宣傳具有爭議的療法卻引起軒然大波，還被指控逃漏聯邦醫療保險 稅以及社會安全稅。

她表示，聆聽聽證會答詢之後，則對奧茲「印象深刻」，奧茲頂尖聰明，溝通能力強，對於如何利用紅籃卡(Medicare)計畫與白卡( Medicaid)計畫做為槓桿改革醫療系統，有著清晰明確的願景。

溫麟衍指出，川普政府刪減社會安全網計畫勢在必行，刪減計畫主其事者如果是一位設想周到的臨床醫師，對於後續影響已有因應對策，至少讓人覺得安心。

溫麟衍表示，兩黨都認為美國醫療制度破損，奧茲對於如何解決問題提出多項創新但務實的構想，奧斯與食藥局局長馬卡里(Marty Makary)一樣高度支持科技解決方案，包括運用人工智慧(AI)減少醫護人員文書作業負擔、擴大遠距醫療(telemedicine)以因應醫護人手不足。她說，奧茲提議可望獲得兩黨一致支持，減輕養老院、偏鄉地區醫院人手不足以及其他問題。