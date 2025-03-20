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川普政府特使赴阿富汗會談 神學士釋放美公民葛雷茲曼

中央社杜哈/喀布爾20日綜合外電報導
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美國特使柏勒（Adam Boehler，左二）赴阿富汗首都喀布爾與神學士政府官員直接會談後，神學士今天釋放被關押在阿富汗2年多的美國公民葛雷茲曼（George Glezmann，中）。美聯社
美國特使柏勒（Adam Boehler，左二）赴阿富汗首都喀布爾與神學士政府官員直接會談後，神學士今天釋放被關押在阿富汗2年多的美國公民葛雷茲曼（George Glezmann，中）。美聯社

美國特使柏勒赴阿富汗首都喀布爾神學士政府官員直接會談後，神學士今天釋放被關押在阿富汗2年多的美國公民葛雷茲曼。

路透社報導，今天在喀布爾（Kabul）舉行的會談，是自美國總統川普（Donald Trump）1月上任以來，美國與神學士（Taliban，另譯塔利班）之間最高層級的直接會談。

根據阿富汗外交部發布的聲明，柏勒（Adam Boehler）會見神學士政府外交部長穆塔基（Amir Khan Muttaqi），雙方討論了阿富汗與美國的雙邊關係、釋放囚犯，以及向美國境內阿富汗人提供領事服務等議題。

知情人士透露，柏勒與神學士官員會談後，葛雷茲曼（George Glezmann）已於今晚搭乘1架卡達的飛機離開阿富汗前往卡達，預料他和柏勒隨後將接著飛往美國。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）已發布聲明，證實葛雷茲曼獲釋。

葛雷茲曼是在2022年以觀光客身分造訪喀布爾時被拘留。

卡達也在社群平台X發文稱促成葛雷茲曼獲釋。消息人士指出，卡達跟柏勒協調，與神學士當局進行談判，「經過數週協商，卡達在最近與神學士會面期間取得突破」。

神學士 阿富汗 喀布爾

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