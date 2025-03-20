DeepSeek橫空出世 美名校畢業生爭相加入中國AI新創

DeepSeek橫空出世之後，美國名校畢業生爭相加入中國AI新創。圖為哈佛大學。 美聯社

哈佛與史丹福等美國知名學府的畢業生，正蜂擁加入中國前途無量的人工智慧（AI ）新創公司，今年初DeepSeek 的橫空出世可謂功不可沒。

空間軟體新創公司「群核科技」的共同創辦人兼董事長黃曉煌接受彭博電視專訪時表示，跟幾年前相比，如今的狀況根本是十年河東十年河西，該公司當時連從中國本地的大學招募工程師都困難。他表示，扭轉的契機發生在該公司被稱為杭州市「六小龍」之一後，由於也是六小龍之一的DeepSeek，以價格低廉的AI模型在1月震撼了全球AI界，群核也同受惠，更容易招到人手。

黃曉煌表示，過去兩個月「發生天翻地覆的變化」。他說：「很多來自像北京清大、浙大、北大，甚至還有史丹福跟哈佛的畢業生寄履歷給我們，有些都已經進入公司，開始上班」。

黃曉煌本人學經歷也相當優秀，擁有香檳伊利諾大學（UIUC）計算機科學碩士學位，曾在輝達 工作。

儘管地緣政治緊張使中國公司對外行銷產品造成困難，幫助用戶設計內部空間的群核科技，卻在全球範圍內迅速成長。

隨著全球各大產業及企業加速運用AI，人才短缺正成為瓶頸，像是機器學習與機器人方面，對人才的需求就遠大於供給。

黃曉煌表示，該公司已在香港申請辦理首次公開發行股票（IPO），計劃招募近100名專業是最新AI科技的工程師，以跟上科技的快速進步。