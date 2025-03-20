別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

（美聯社）

國會山莊報(The Hill)20日報導，共和黨 參議員希望全球首富馬斯克 (Elon Musk)不要再對社安金 發言，馬斯克領導的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)不要插手社安金。

報導指出，馬斯克形容社安金是「龐氏騙局」(Ponzi scheme)，打算裁撤社會安全局(Social Security Administration，SSA)12%人力，種種發言讓共和黨國會議員聽得心驚膽跳；共和黨國會議員警告說，社安金改革被視為政治「第三軌」(third rail)是有原因的，不管哪一黨敢碰社安金，選舉日就會嚐到苦果。

共和黨人士擔心，社會安全局縮減人員、裁撤各地辦公室，反作用力將衝擊共和黨，選區民眾申領社安金遭遇問題時，發現服務品質走下坡、等候時間拖長，恐將深感挫折。

阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)說：「根本不必擔心有沒有收到社安金的人，卻主導社會安全局縮編，這種狀況對總統來說，沒有好處。」

她說，全國有許多民眾靠社安金過日子，「這就是為什麼從政治角度來看社安金不能碰的原因，這也是為什麼總統曾經明確表示我們不碰社安金」。

穆考斯基表示，馬斯克說社安金是「龐氏騙局」，還說社安金充滿詐騙，如此論述對於安撫民眾的焦慮感毫無幫助，許多人對於社會安全網計畫將出現如何變化，已經非常不安。

一名共和黨參議員匿名受訪時則說，馬斯克最好不要再對社安金發言，因為一點好處也沒有，反而落入民主黨圈套。