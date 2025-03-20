重磅快評╱在川普和習近平的菜單上 台灣是沙拉嗎？

川普總統（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）、俄羅斯總統普亭（右）。（美聯社）

美國總統川普 分別和俄羅斯總統普亭、烏克蘭 總統澤倫斯基 通話，調停俄烏戰爭。雖然川普和普亭的通話，被CNN形容為幾乎沒什麼實際進展，川普政府根本「被唬了」；不過川普更在意的可能是俄烏停止攻擊能源基礎設施，因為這攸關未來美國能否攫取烏克蘭礦產資源。

普亭同意俄烏在能源設施上停火，澤倫斯基也表示支持能源基礎設施停火提議。澤倫斯基2月底慘遭川普和美國副總統范斯聯手羞辱並趕出白宮後，這次和川普通話，澤倫斯基終究仍需表態輸誠，強調相信「和美國、與川普總統一起，在美國領導下，今年就能實現持久和平。」

烏克蘭希望用稀土等礦產換取美國的安全保證，但美國只要礦產，烏克蘭安全丟給歐盟。但美國要取得烏克蘭礦產，還需要大量電力，特別是烏克蘭南部的札波羅熱核電廠的發電量，而該電廠目前遭俄羅斯掌控。烏克蘭希望取回札波羅熱核電廠的控制權，但俄羅斯未必會放棄，而美國更可能攔截。

川普的邏輯很簡單：美國掌控烏克蘭核電廠，將是對烏克蘭能源基礎設施的最佳保障和支持。其實川普拒絕澤倫斯基稀土換安全的要求時，就是這麼說的；當時川普強調，只要美國派人在烏克蘭境內開採礦產，就會形成安全屏障，阻止俄羅斯再次侵略。川普的邏輯既霸道又荒謬，烏克蘭卻只能接受。

台灣也希望用晶片換取安全保障，但美國卻擔心晶片高度集中台灣會造成美國安全風險。川普沒辦法派美國人到台灣掌控晶片，於是把台灣半導體及相關供應鏈移到美國。台積電被迫宣布在美擴大投資1000億美元，川普還自動為台積電加碼到2000億，護國神山變成半屏山，矽盾更脆弱。

最誇張的是，賴政府上下竟然喜孜孜列隊歡送護國神山搬家。賴清德總統高喊台灣產業「東拓美洲」，國發會主委劉鏡清形容這是「攻城掠地」，經濟部長郭智輝則說「樹大分枝」，駐美代表俞大㵢更加碼強調，最先進晶片不排除在美生產。川普開口了，賴政府非把台積電趕送美國不可。

但台灣送走晶片，能換來安全承諾嗎？賴政府連吭都不敢吭一聲。反而是美國廣播節目主持人修伊特忍不住問了美國國務卿魯比歐，台積電董事長魏哲家在白宮會見川普，是否代表美國決心支持台灣？

魯比歐其實沒直接回答，他只拿出美國的「一貫政策」作為回應，強調「台灣的現狀不該受到武力、脅迫或任何方式的強迫而改變，這是美國的政策，也是美國一直秉持的政策，川普的政策也是如此。」晶片和安全看來是兩回事，一向是挺台鷹派的魯比歐，此時和川普一樣，不作明確的安全承諾。

川普調停俄烏戰爭，談判對象卻彷彿只有普亭。澤倫斯基至少還強調烏克蘭參與和談的必要，他說：「我不希望烏克蘭成為普亭的菜單，烏克蘭不是沙拉......是一個獨立的國家，少了烏克蘭的談判，我認為是不對的。」