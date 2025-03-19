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哥大屈服？傳將答應川普政府9要求 拿回4億撥款

哥大屈服？傳將答應川普政府9要求 拿回4億撥款

世界新聞網李芊芊／即時報導
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哥倫比亞大學（Columbia University）。美聯社
哥倫比亞大學（Columbia University）。美聯社

華爾街日報（WSJ）19日獨家報導，哥倫比亞大學（Columbia University）為恢復4億美元聯邦撥款，在談判中已接近屈服於總統川普的要求。

川普政府月初因哥倫比亞校園內「反猶太主義」活動而取消聯邦撥款，但給予校方一段審核期，大學必須在20日（周四）之前同意政府提出的九項要求，包括禁止戴面具、賦予校警權力，以及將學校的中東、南亞及非洲研究系納入「學術接管」，也就是不再由教職員控制。

哥倫比亞大學的妥協將成為川普與頂尖大學之間日益激烈的對抗中的一個重要時刻，川普在競選總統時提出要抑制大學校園左派意識形態活動，並在上任後積極調查校園內的反猶太主義。

然而，有些教職員認為這些舉動是聯邦越權，違反了學術自由，而校董會的討論仍存在變數及爭議點，可能在周四之前轉向不同的方向。

該校一名高階職員表示，與聯邦監管機構的直接對話仍在繼續，並已取得成果，但校方尚未準備公開談判內容，且校方做出的任何決定都將維護哥倫比亞大學的價值觀和法律義務。

然而，值得注意的是，同意川普政府的要求並不保證大學能重新獲得聯邦經費。

川普政府上周在信中表示，滿足其九項要求是「正式談判的先決條件」，而政府認為哥倫比亞大學需要進行其他「即時和長期的結構性改革」。

川普 哥倫比亞大學 猶太

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