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川普第一任在科州教堂獲庇護的無證媽媽已被移民局拘捕

記者顏伶如／即時報導
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育有四名兒女的墨西哥婦女珍妮特‧維茲葛瑞拉(Jeanette Vizguerra)。美聯社
育有四名兒女的墨西哥婦女珍妮特‧維茲葛瑞拉(Jeanette Vizguerra)。美聯社

川普總統第一任內展開無證移民掃蕩行動，育有四名兒女的墨西哥婦女珍妮特‧維茲葛瑞拉(Jeanette Vizguerra)為避免遭到驅逐，躲進科羅拉多州一所教堂尋求庇護，帶著孩子在地下室一住就是三年。2017年，她被「時代」雜誌(Time)列入「全球100位最具影響力人士」名單，榜上有名還有川普、俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)等。有線電視新聞網(CNN)19日報導，維茲葛瑞拉平日在丹佛地區一間目標百貨(Target)分店打工，17日休息時間遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員拘捕。

CNN報導，53歲的維茲葛瑞拉成了川普政府加強查緝無證移民的執法期間，象徵「恐懼與動盪」最新一名指標人物。

維茲葛瑞拉的女兒巴茲(Luna Baez)受訪時說，母親17日在目標百貨打工休息時間被移民局幹員帶上卡車，「她跟我說，被捕整個過程一直遭到嘲笑」。巴茲指出，母親在被捕前幾天曾憂心表示，工作休息時間及下班後，都曾遭到無標記車輛(unmarked vehicles)跟蹤。

委任律師李契特(Laura Lichter)表示，維茲葛瑞拉目前收押於奧羅拉(Aurora)的拘留中心。

報導指出，贊成加強查緝無證移民的川普支持者，對於維茲葛瑞拉被捕的消息表示慶祝。移民局丹佛辦公室前任主任法布瑞卡托(John Fabbricatore)在社群媒體X發文寫道：「終於！」

法布瑞卡托表示：「四年前，拜登政府不讓我驅逐維茲葛瑞拉。她是犯罪份子，仇恨川普，而且鼓吹開放邊境、取消移民局倡議。再見了。」

1997年，維茲葛瑞拉與丈夫帶著當時年僅6歲的長女從墨西哥偷渡入境美國。她在美國一直沒有身份，抵美之後陸續生下三名美國籍兒女。

2009年，維茲葛瑞拉被發現使用假造社會安全號碼申請工作，遭控「意圖持有偽造文書」而向法院認罪。雖然案件後來獲得撤銷，維茲葛瑞拉從此被移民單位盯上。

非政府組織「美國公誼服務委員會」(American Friends Service Committee，AFSC)發言人賈西亞(Jordan Garcia)說，維茲葛瑞拉2020年離開教堂之後，一直嘗試申請美國政府為犯罪受害者提供的簽證。

移民 川普 目標百貨

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