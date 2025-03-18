前商務部晶片負責人：廢除晶片法將危及美國國安

施密特暗示，若非晶片法補助催生，台積電在亞利桑納州只會蓋一座晶片廠。圖為台積電美國廠外觀。（中央社）

台積電 將在亞利桑納州晶圓廠增資1,000億美元，對美國國家安全而言，堪稱一大勝績，卻也讓總統川普 在內現任政府官員質疑晶片法的用處。原商務部晶片法計畫辦公室主任施密特（Mike Schmidt）對此提出反駁說，單靠關稅威脅不會達到像晶片法重振美國國內半導體製造的成果。

首先，晶片法本身其實是川普上次執政策略的接續。施密特解釋，由於美國供應鏈 極度依賴台灣產能，帶來嚴重風險，有鑒於此，川普政府2020年成功爭取台積電投資120億美元，在美國興建首座晶圓廠。

同時，國會催生晶片法，提供390億美元補助與25%投資稅收抵減來加速美國半導體製造，並撥款137億美元用於研發、人才培育與強化全球供應鏈韌性，晶片法通過後，美國半導體製造投資在這筆資金挹注之下，掀起前所未見的成長。

正如川普近日所稱，台積電是「全球最強大公司」，施密特指出，台積電正是美國整個半導體戰略的核心。然而，台積電2022年在美國首座晶圓廠的建設上遭遇挑戰，當時業界普遍認為，這座廠恐怕淪為一座孤懸海外的據點，而非推動產業成長的關鍵基地。經過一年多的談判，美國政府最終和台積電達成66億美元補助協議，也確保台積電擴大投資650億美元，在美國建設三座晶圓廠，並將最先進的次2奈米製程技術落腳美國。

施密特點出，台積電在亞利桑納辦公大樓大廳展示的模型，描繪未來會在當地發展成六座晶圓廠的規模。本月宣布的擴大投資計畫，代表台積電公開承諾此一願景。除了晶圓廠，台積電還承諾興建兩座先進封裝廠，並設立全新研發中心。

晶片法拋磚引玉的作用，絕不僅限於台積電。晶片法通過以來，美國電子製造業投資額已超越過去30年總和，全球半導體業者已宣布在美國超過5,000億美元的投資計畫。施密特表示，相較之下，全球其他任何經濟體，都沒有超過兩家像台積電這等規模的企業同時在單一國家生產。

施密特指出，這波橫跨全美、涉及數十個項目的投資潮，並非來自關稅威脅，而是晶片法落實的結果。他警告，若此時破壞此法，恐將讓美國過去努力付諸東流，並將競爭優勢拱手讓給中國。