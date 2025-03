國家廣播公司(NBC)新聞網站報導,白宮 官員表示,川普 總統與俄國總統普亭 的通話結束,歷時超過1個半小時。

白宮副幕僚長史卡維諾(Dan Scavino)在X平台推文表示,川普總統與俄羅斯總統普亭自美東時間10時開始通話。

史卡維諾於美東時間近上午11時發文,他說川普在橢圓辦公室與普亭通話,過程順利且仍在進行。

Happening Now—President Trump is currently in the Oval Office speaking with President Vladimir Putin of Russia since 10:00amEDT. The call is going well, and still in progress.