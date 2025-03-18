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國安部推最新App 川普喊非法移民「自我遣返」

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國安部推最新App 川普喊非法移民「自我遣返」

世界新聞網李芊芊／即時報導
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美國總統川普（Donald Trump）。美聯社
美國總統川普（Donald Trump）。美聯社

據福斯新聞（Fox News）報導，美國總統川普（Donald Trump）將敦促非法移民使用國土安全部（DHS）最新發布的一款App從美國 「自我遣返」。

川普將於本周在社群媒體平台上發佈一段影片，呼籲非法移民使用CBP Home應用程式宣布離境。國土安全部在移除拜登時代的CBP One應用程式後，於本月初推出CBP Home，而原本的CBP One是用來讓移民進入美國的。

川普在影片中說：「我們國家的人可以用簡單的方式自我遣返，也可以用困難的方式被遣返，但那並不愉快。」

川普表示，拜登政府利用CBP One，讓100多萬外籍人士非法進入美國，而CBP Home讓非法入境的人有一個簡單的方法現在就離開、自願遣返。

他還說，如果非法移民願意這樣做，他們將有機會在未來合法返回美國，但如果他們不利用這個機會，而是被抓到後被遞解出境，他們將永遠不會再被美國收容。

川普接著表示，使用CBP Home對非法移民與執法單位而言，都是「最安全的選擇」，也能讓執法單位集中資源逮捕並遞解因暴力犯罪而被定罪的非法移民。

CBP Home App允許非法移民「提交離境意願」，並提交有關其離開美國意圖的資訊；特別是在拜登時代使用CBP One獲得假釋入境美國的人，可以提供資訊以確認他們已離開美國。

非法移民 CBP 川普

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