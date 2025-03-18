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社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

眾院委員會召集人：打擊社安金身分詐騙每年可省近1兆

記者顏伶如／即時報導
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共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Green)。美聯社
共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Green)。美聯社

眾議院「落實政府效率小組委員會」(Delivering on Government Efficiency Subcommittee，DOGE Subcommittee)召集人、共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Green)17日在社群媒體X發文寫道，透過身份核實打擊社安金身分詐騙及不當發放，每年將可節省將近1兆預算。

格林發文寫道，委員會第一次聽證會披露資料顯示，只要在社安金發放過程中推出身份驗證軟體，就能找出詐騙與不當發放等弊端，每年可為政府省下將近1兆開銷。

她指出，只須要求身份核實，就可避免社安金支票寄給已經過世、非法移民或者居住海外的犯罪份子。

格林指出，一般民眾在日常生活中處理基本事務，一天當中要驗證身份好幾次，「可是我們政府卻盲目寄發支票給任何人，不管是不是公民，不分是存是歿。

她表示：「我們一定要終結這種怠忽職守的公然浪費、詐騙及濫用。這就是政府效率部的使命。」

新聞周刊(Newsweek)18日分析，川普總統本月稍早表示，數百萬已經過世的人仍在領取社安金，民主黨則說，共和黨以社安金詐騙層出不窮為藉口，真正目的是要砍福利。

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)表示，根據調查，社會安全局(Social Security Administration，SSA)不當發放的社安金，累計金額至少718億，目前社會安全局正在設法調查更多浪費、詐騙及濫用問題，以配合川普政府保護美國納稅人的政策目標。

社安金 共和黨 川普

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