眾院委員會召集人：打擊社安金身分詐騙每年可省近1兆

共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Green)。美聯社

眾議院「落實政府效率小組委員會」(Delivering on Government Efficiency Subcommittee，DOGE Subcommittee)召集人、共和黨 喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Green)17日在社群媒體X發文寫道，透過身份核實打擊社安金 身分詐騙及不當發放，每年將可節省將近1兆預算。

格林發文寫道，委員會第一次聽證會披露資料顯示，只要在社安金發放過程中推出身份驗證軟體，就能找出詐騙與不當發放等弊端，每年可為政府省下將近1兆開銷。

During my first DOGE Committee hearing, it was exposed that nearly $1 TRILLION dollars per year of fraudulent and improper payments could be saved simply by putting identify verification software on federal government payment processors.



This would stop checks from being sent to… — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) 2025年3月17日

她指出，只須要求身份核實，就可避免社安金支票寄給已經過世、非法移民或者居住海外的犯罪份子。

格林指出，一般民眾在日常生活中處理基本事務，一天當中要驗證身份好幾次，「可是我們政府卻盲目寄發支票給任何人，不管是不是公民，不分是存是歿。

她表示：「我們一定要終結這種怠忽職守的公然浪費、詐騙及濫用。這就是政府效率部的使命。」

新聞周刊(Newsweek)18日分析，川普 總統本月稍早表示，數百萬已經過世的人仍在領取社安金，民主黨則說，共和黨以社安金詐騙層出不窮為藉口，真正目的是要砍福利。

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)表示，根據調查，社會安全局(Social Security Administration，SSA)不當發放的社安金，累計金額至少718億，目前社會安全局正在設法調查更多浪費、詐騙及濫用問題，以配合川普政府保護美國納稅人的政策目標。