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社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

防止詐騙 數百萬民眾申請社安金可能改成必須親自辦理

記者顏伶如／即時報導
科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部。路透
科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部。路透

華盛頓郵報17日報導，根據社會安全局(Social Security Administration，SSA)內部備忘錄，為了防止詐騙正研擬新措施，數百萬美國民眾日後申領社安金時，必須前往社會安全局各地辦公室親自辦理。根據評估，新規上路後，年長者、行動不便的身心障礙民眾等弱勢族群，恐怕造成困難。

備忘錄寫道，這項申請手續的改變將讓社會安全局運作出現重大混亂，年長者、行動不便的身心障礙民眾面臨困難。科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)已經宣布要裁撤社會安全局數千人力，關閉數十個支局及地方辦公室。

根據草擬提案，民眾日後透過電話申領社安金或殘障補助時，將第一次被要求接受防止「網路身份詐騙」(internet ID proofing)的身份核實，如果申請人沒辦法透過網路系統驗明正身，就必須前往社會安全局地方辦公室提交資料。

備忘錄3月13日由主管業務運作的社會安全局代理副局長狄亞茲(Doris Diaz)發給代理局長杜迪克(Leland Dudek)。

備忘錄指出，避免身份詐騙的新規實施之後，估計社會安全局地方辦公室每周將有7萬5000人到8萬5000人被迫前來親自辦理，因為老年人、身心障礙民眾無法透過智慧型手機或電腦完成網路身份查驗，原本就人手不足的運作恐怕雪上加霜，民眾等待時間拖長，作業程序耗時更久。

費城「社區法律服務」(Community Legal Services)身心障礙律師珍妮佛‧波爾狄克(Jennifer Burdick)說，新措施將讓所有人都受到波及。她說：「我覺得他們比較有興趣的是阻止民眾領取殘障補助，而不是查緝詐騙」。

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