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政府效率部：已終止44項上限價值為52億的政府合約

記者顏伶如／即時報導
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美國和平研究所(United States Institute of Peace，USIP)。路透
美國和平研究所(United States Institute of Peace，USIP)。路透

政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)17日在社群媒體X發文表示，已終止44項「上限價值」(ceiling value)為52億的聯邦合約，總共省下6億400萬預算。

政府效率部發文寫道，遭到取消的合約包括衛生部一項285萬合約，內容是「「數位通訊及社群媒體支援服務」，國防部一項46萬5000元國防合約也遭取消，內容是麥克斯威爾空軍基地(Maxwell Air Force Base)為了庭園美化與維護，聘請「園藝師、景觀設計師、溫室植物苗圃經理」。

新聞周刊(Newsweek)18日報導，美國和平研究所(United States Institute of Peace，USIP)董事會絕大多數成員遭開除，新任主席17日被下令進入華府總部辦公室。

經整頓之後，美國和平研究所董事會只剩三名成員：國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國防大學(National Defense University)校長賈文(Peter Garvin)。代理董事會主席穆斯(George Moose)已被解職。

政府效率部再發文寫道，穆斯17日拒絕讓新任代理董事會主席傑克森(Kenneth Jackson)依法進入辦公室總部，傑克森後來是在華府大都會警察局(Metropolitan Police Department)員警護送下進入大樓。發文寫道：「穆斯才是唯一不合法的人，不但抗命，甚至企圖開除美國和平研究所聘用的民間保全，因為保全同意傑克森入內。」

美國和平研究所是成立於1984年的無黨派、非營利獨立機構，宗旨在於預防避免海外發生暴力衝突、斡旋和平協議，保護美國利益。

穆斯17日對媒體說，這起事件是行政部門對非營利機構的「非法接管」(illegal takeove)，將採取法律行動自保。

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