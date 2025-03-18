社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

富比世 雜誌(Forbes)18日報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)打擊社安金 詐騙，社會安全局(Social Security Administration，SSA)可能對17萬人停發社安金。政府效率部18日透過X平台帳號發文表示，社會安全局過去兩周對檔案資料展開重大整頓(major cleanup)，大約320萬名年逾120歲的社會安全號碼持有人，如今已被註記「已歿」。

For the past two weeks, @SocialSecurity has begun a major cleanup of their records. Approximately 3.2 million numberholders, all listed age 120+, have now been marked as deceased. More work still to be done. pic.twitter.com/nmAggTdLON — Department of Government Efficiency (@DOGE) 2025年3月18日

政府首長雜誌(Government Executive)上周報導，社會安全局內部正在流傳一份草案，內容是禁止發放社安金給沒有社會安全號碼(Social Security numbers，SSN)的民眾，新規一旦上路可能衝擊數以千計退休族、身心障礙人士與低收入 族群。

富比世雜誌報導，有一個鮮為人知的措施正是問題關鍵：社會安全局有時允許沒有社會安全號碼的民眾，為符合社安金領取資格的家人或親屬代收支票，例如家長幫沒有自主能力的身心障礙兒女領取社安金。依照社會安全局規定，沒有社會安全號碼的人確實也可以收取社安金支票。

不過，根據政府首長雜誌取得的社會安全局內部備忘錄，目前草擬提案是只要沒有社會安全號碼，今後都將遭到禁止收取社安金，估計大約17萬人。

富比世雜誌報導，代收社安金支票的案例，通常涉及處境最弱勢的族群，例如未成年兒童、身心障礙者，以及無法自行打理財務的民眾。這些弱勢民眾當中，許多人依賴沒有社會安全號碼的家人或親戚照料，例如親屬不是美國公民，因此沒有社會安全號碼。

根據社會安全局內部備忘錄，新規首當其衝就是領取社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)或殘障補助的兒童，但家長並沒有社會安全號碼。出身低收入家庭、父母為無證移民的兒童，受到新規影響人數最多。其次受到影響人數最多的，則是現居海外地區的美國公民遺孀或後人。

多名社會安全局員工對政府首長雜誌指出，新規實施之後將造成問題，領取社安金的身心障礙人士或未成年孩童，如果無法透過親人領取社安金，「還能找誰代領？」

政府效率部18日在X平台發文中，320萬名超過120歲的社會安全號碼持有人，已被註記「已歿」(deceased)，「接下來還將有更多行動」。