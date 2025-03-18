我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克宮：川普、普亭今日上午通話

紐約皇后區影響力榜 孟昭文第9 劉醇逸第10

貝森特稱美國沒理由出現經濟衰退 但無法保證任何事

編譯林奇賢／綜合外電
美國財長貝森特說，美國經濟本質上是健康的，所以沒有理由出現經濟衰退。路透
美國財長貝森特說，美國經濟本質上是健康的，所以沒有理由出現經濟衰退。路透

美國財長貝森特說，美國經濟本質上是健康的，所以沒有理由出現經濟衰退，但並不保證不會走下坡。

貝森特18日接受福斯新聞節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）採訪時說，「我無法保證任何事」。他並將任何關於能否保證不會發生某事的問題斥為「愚蠢的事」。

經濟學家近期示警，經濟成長減緩的風險升高，部分原因是美國總統川普提高關稅，以及市場擔憂一旦決定課徵關稅所造成的衝擊。

貝森特說：「我有辦法向你保證的是，沒理由說一定會衰退。」「我們看到一些非常不錯的基本數據。」他指的是信用卡和銀行的數字。

貝森特也說，美國經濟原是倚賴政府支出，如今在過渡階段可能會有「停頓」，但川普政府「會控制這些支出，我們會吸引製造業回流，讓努力工作的美國民眾負擔能力提高」。

對於川普將於4月2日宣布的對等關稅，貝森特表示，「我尚未看過這些數字」，但他說這個過程將讓每個涉及的貿易夥伴國，各有特定的稅率，「有些可能相當低、有些可能相當高」。

他另指出，他執掌的部門正與國會合作立法，進一步限制流向中國大陸的對外投資，「我們將確保我們對外投資不會回過頭來不利於我們，我們將持續調查這件事，並在必要時封鎖」。

川普 關稅

上一則

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

下一則

川普和普亭開「雅爾達會議」專家評對台海有預示作用

延伸閱讀

克宮：川普、普亭今日上午通話

克宮：川普、普亭今日上午通話
遣返禁令遭無視 聯邦法官要川普政府說明

遣返禁令遭無視 聯邦法官要川普政府說明
川普點名伊朗為青年運動未來攻擊負責 美不排除軍事行動

川普點名伊朗為青年運動未來攻擊負責 美不排除軍事行動
川普18日將通話普亭談停戰 美俄已開始分割烏克蘭資產

川普18日將通話普亭談停戰 美俄已開始分割烏克蘭資產

熱門新聞

美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00
川普總統9日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00% 。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。圖為川普總統9日回到華府。(美聯社)

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

2025-03-10 21:39
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

2025-03-14 09:03
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」
家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費
小心踩雷 行家提醒有這7個跡象的酒店不要住

小心踩雷 行家提醒有這7個跡象的酒店不要住