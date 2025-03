中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

前任美國駐智利大使米漢(Bernadette Meehan)。路透

新聞周刊(Newsweek)18日報導,中國打算在身為「美國後院」(America's backyard)的南美洲興建太空 觀測站,具有軍民兩用(dual-use)實質目的曝光後,智利政府已對合作計畫展開調查,中國在拉丁美洲逐漸壯大影響力及發展太空計畫的野心,恐受挫折。

新聞周刊去年12月報導,智利阿塔卡馬沙漠(Atacama Desert)文塔羅內斯山(Cerro Ventarrones)的天文觀測站,是私立北方天主教大學(Universidad Católica del Norte,UCN)與中國科學院國家天文台(National Astronomic Observatory of the Chinese Academy of Sciences,NAOC)的合作計畫,旨在監測繞地球運行星體及探索新恆星。

報導指出,天文觀測站身兼另一項任務是為中國迅速發展中的軍方太空計畫做研究,但智利簽約方基本上被蒙在鼓裡。占地面積約10平方哩的文塔羅內斯天文公園(Ventarrones Astronomical Park)已經動工,位於安地斯山脈(Andean)海拔8600呎山峰底下的岩石平原。

智利媒體傳出天文觀測站計畫已遭取消,但智利外交部戰略傳播主任羅米洛(Benjamin Aguirre Romero)透過電郵對新聞周刊表示,正對計畫進行審查與分析。

美中兩國地緣政治較勁越來越強烈,在拉丁美洲尤其明顯。川普總統對巴拿馬施壓,要求讓美國公司從中國企業香港和記港口(Hutchison Ports)取得巴拿馬運河掌控權。

羅米洛表示,天文觀測站計畫沒被取消,只是由智利外交部律師調查中。他表示,智利外交部聯繫北方天主教大學及中國駐智利大使館 ,要求提供詳細資料。智利外交部法律部門也在分析計畫協議的性質。

羅米洛說,調查報告完成後才會發布正式說明。他強調:「我們並沒有檢討與中國雙邊關係的其他層面。」

智利媒體Ex-Ante引述匿名智利政府高層官員指出,天文觀測站合作計畫引起美國高度注意,前任美國駐智利大使米漢(Bernadette Meehan)今年1月向智利轉達美方關切。報導指出,拜登 政府向智利表示,文塔羅內斯山的天文觀測站合作計畫並非表面上宣布的單純天文學術研究,而是具有追蹤軌道衛星能力的基礎設施,具有戰略、國防意涵。