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川普稱拜登預防性特赦令無效：用「自動簽名」不具法律效力

中通社／香港17日電
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拜登、川普。（美聯社）
拜登、川普。（美聯社）

彭博報導，17日0時剛過，總統川普在其社交平台發文稱，前總統拜登的特赦令是無效的，因為拜登用自動簽名機簽署了這些文件，但川普沒有在發文中提供任何證據。

川普稱，「我在此宣布，瞌睡拜登發給『政治暴徒偽委員會』及其他多人的所謂特赦令無效、作廢且不再具有法律效力，因為它們是由自動筆完成的。換句話說，拜登沒有簽署這些文件。」

川普稱，「那些在為期兩年的對我和許多其他無辜者進行政治迫害期間銷毀和刪除所有證據的偽委員會成員，應充分意識到自己將面臨最高級別的調查。事實是，他們很可能擅自利用美國史上最糟糕的總統的名義簽署文件，而當事人對此既不知情也未同意！」

彭博提到，在川普發表上述言論之前，美國傳統基金會也提出過相似論點。

前總統拜登去年12月20日宣布，「預防性特赦」前白宮抗疫小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)、已退休參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)與其他曾與川普公然作對的官員預先特赦(preemptive pardon)。

此外，拜登在卸任前一刻還特赦其多名親屬，包括拜登大弟詹姆士‧拜登(James B. Biden)與弟媳莎拉‧拜登(Sara Jones Biden)、拜登妹妹薇拉瑞‧拜登‧歐文斯(Valerie Biden Owens)與妹夫歐文斯(John T. Owens)、拜登二弟法蘭西斯‧拜登(Francis W. Biden)。拜登還曾以遭到不公平對待為由宣布特赦兒子杭特·拜登。

拜登 川普 密利

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