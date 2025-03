首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

美國將260多名隸屬於黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)及MS-13的移民 以飛機運至薩爾瓦多,送往該地的大型監獄。

薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)16日在X平台發文,表示美國有238名委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」成員及23名MS-13成員押解至該國。

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6