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川普證實 美國伊拉克聯手擊斃IS第二號人物

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川普證實 美國伊拉克聯手擊斃IS第二號人物

中央社巴格達14日綜合外電報導
川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

伊拉克總理蘇達尼表示，伊斯蘭國負責境外行動的領導人里法伊已被擊斃。美軍稱里法伊是伊斯蘭國第二把交椅，美國總統川普今天也證實，此人「悲慘的一生已經終結」。

法新社報導，儘管伊拉克在2017年宣布已擊敗境內的聖戰組織伊斯蘭國（Islamic State, IS），其餘下成員仍持續活動，且不時襲擊伊拉克軍警。

蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）在社群媒體X平台發文指出，里法伊（Abdallah Makki Muslih al-Rifai）「在伊拉克乃至全球，都被視為最危險的恐怖分子之一」。里法伊又被稱為卡蒂賈（Abu Khadija）。

根據蘇達尼，2023年被美國制裁的里法伊，在伊斯蘭國內部擔任該組織所謂的敘利亞及伊拉克省長，同時「掌管境外行動部門」。

蘇達尼並未透露里法伊是何時喪命，但讚揚伊拉克情報部門與美國領導的伊拉克反聖戰組織聯盟合作執行這項任務。

川普（Donald Trump）在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「在伊拉克逃竄的伊斯蘭國領袖今天被擊斃。我們英勇的戰士鍥而不捨追捕他，在與伊拉克政府及庫德斯坦自治區政府合作下，連同另一名伊斯蘭國成員，他悲慘的一生已經終結。用實力確保和平！」

負責美軍中東地區行動的「美軍中央司令部」（US Central Command）在X平台證實，本月13日在伊拉克安巴省（Al Anbar）透過空襲擊殺伊斯蘭國全球行動領導人暨該組織第2號人物里法伊，以及另一名伊斯蘭國成員。

美軍中央司令部表示，這兩名武裝分子當時都身穿尚未爆炸的自殺炸彈背心，並透過DNA比對確認了里法伊的身分。

社群媒體 川普 敘利亞

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