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USPS下月裁員1萬人 會影響郵遞服務嗎？

記者顏伶如／即時報導
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USPS下個月將裁員1萬人。（歐新社）
USPS下個月將裁員1萬人。（歐新社）

新聞周刊(Newsweek)14日報導，美國郵政總局(U.S. Postal Service，USPS)證實正配合政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)改革，下個月將裁員1萬人。報導指出，郵遞服務是否將受到影響，目前並不清楚。

即將卸任的郵政總局局長(Postmaster General)德喬伊(Louis DeJoy)致函國會領袖指出，已跟政府效率部、聯邦總務署(General Services Administration，GSA)簽署協議，配合提升效率的改革行動。

報導指出，川普總統正考慮把向來獨立運作的郵政總局併入商務部，以節省開銷。

德喬伊在信中向國會議員說明郵政總局配合政府效率部的改革項目，包括調整員工福利、整頓郵政總局指導機關郵政管理委員會(Postal Regulatory Commission)。他指出，下個月將透過自願提早退休計畫裁員1萬人。

德喬伊指出，已經要求政府效率部檢視國會對郵政總局下達的「未編列經費強制命令」(unfunded mandates)，例如要求郵局必須一周六天送信、在偏鄉地區持續開設郵局、平信(first class mail)統一收費、對沒有郵差直接送信服務的居民免費提供郵箱等。

信中並未說明郵局裁員將對郵件遞送帶來如何影響。

報導指出，國會通過法律規定郵政總局必須對所有美國人民每周送信六天，川普總統與政府效率部無法擅自推翻法規，除非經過國會修法。

民主黨密蘇里州聯邦眾議員克里佛(Emanuel Cleaver)在社群網站X發文寫道，打算讓郵政總局私有化的任何企圖，對於每天在全國各地辛苦確認郵件送達的64萬多名郵局員工來說，將是背叛。

美國郵政 川普 眾議員

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