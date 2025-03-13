30萬委內瑞拉人恐失保護身分 共和黨眾議員向川普請命

川普主張「美國優先」(America First)政策。美聯社

川普 總統一上台便宣布取消委內瑞拉移民 的「臨時保護身分」(temporary protected status，TPS)，有三名共和黨聯邦眾議員向川普請命，並說政府政策出現嚴重錯誤，恐將傷害佛羅里達州南部的移民社區。Politico新聞網站13日報導，估計有30萬名委內瑞拉公民4月便將失去臨時保護身分。

來自佛州 的共和黨聯邦眾議員瑪麗亞‧沙拉薩(Maria Elvira Salazar)、狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)、吉梅尼茲(Carlos Gimenez)近來積極奔走，希望說服川普改變心意，以免佛州選區裡的委內瑞拉移民遭到遣返。

吉梅尼茲受訪時說：「我們現在的計畫是，跟行政部門密切合作，希望改變某些政策，好讓我們能夠幫忙委內瑞拉人。」

川普主張「美國優先」(America First)政策，在佛州南部帶來衝擊，尤其是邁阿密拉丁裔社區。邁阿密附近的都瑞爾(Doral)，川普2024年總統大選得票率破六成。

沙拉薩等三人多次向選民強調，沒有人比川普更支持委內瑞拉人爭取自由，川普曾譴責委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，並對委內瑞拉反對黨表示支持。

從前總統拜登任內開始，沙拉薩等三人便要求美國政府取消石油巨擘雪佛龍(Chevron)等公司從委內瑞拉出口石油的執照，以對委內瑞拉當局施壓。川普上個月宣布，雪佛龍委內瑞拉石油出口執照3月1日起註銷。

報導指出，國務卿魯比歐(Marco Rubio)是佛州南部出身的古巴裔美國人，沙拉薩等三人與魯比歐向來交情深厚，同樣認同讓委內瑞拉移民維持「臨時保護身分」。

國土安全部日前指出，委內瑞拉局勢已有改善，離鄉背井的委國人民已經可以回家。不過，狄亞士巴拉特受訪時說，基於非常嚴肅的態度，無法同意如此論述，因為委內瑞拉的獨裁統治還是一樣。

川普第一次執政任期最後幾天，透過「延期強制離境」(Deferred Enforced Departure，DED)計畫讓委內瑞拉移民免於遭到驅逐。

2024年競選期間，川普主張取消「臨時保護身分」，上台之後則兌現選舉承諾。

狄亞士巴拉特指出，能夠理解川普的競選政見，不過川普曾說委內瑞拉移民必須「個案處理」。

吉梅尼茲說，選區裡絕大多數委內瑞拉人都不是新聞報導描述的罪犯，「罪犯應該遭到遣返，可是我認識的絕大多數委內瑞拉人都不是罪犯」。